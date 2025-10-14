El Ayuntamiento de Sevilla retira de los colegios los cuadernillos de educación sexual

El Ayuntamiento de Sevilla ha retirado de los colegios los cuadernillos con contenidos de educación sexual. El objetivo, según fuentes municipales, es actualizar esta enseñanza, que será diseñada por un grupo de profesionales en esta materia. No debe olvidarse que tal formación fue cuestionada por el grupo municipal de Vox, que desde comienzos del actual mandato lleva pidiendo su eliminación de las aulas.

Fue en octubre de 2023 cuando la portavoz de Vox en el Consistorio hispalense, Cristina Peláez, abogó por que los alumnos de Infantil y Primaria no recibieran estos contenidos. En un Pleno llegó a mostrar el recortable en el que los niños podían formar su propio cuerpo a través de distintos órganos, entre ellos, los sexuales. En aquel entonces, la formación de derechas estaba lejos de alcanzar el acuerdo con el equipo del alcalde, José Luis Sanz, que prosperó en verano de 2024, un año después.

El gobierno local ni afirma ni niega que la retirada de los cuadernillos obedezca a la demanda del partido de Santiago Abascal. Sólo indica que el Ayuntamiento "está actualizando" dicha publicación para la formación "afectivo-sexual" que reciben los alumnos de Infantil y Primaria.

Promoción de la salud

"Para ello, se está conformando un grupo de profesionales de diferentes ámbitos científicos y de la Educación, además de contar con expertos en la promoción de la salud", indican las fuentes municipales consultadas.

Recuerdan, al respecto, que el Ayuntamiento también realiza este tipo de promoción de la salud en Secundaria (institutos), ciclos formativos de FP y a "personas con discapacidad intelectual".

Vox siempre ha combatido la educación sexual en las aulas por considerar que está "ideologizada", motivo por el cual hace años exigió la instauración del pin parental para este tipo de enseñanzas, medida a la que se ha opuesto la Junta de Andalucía, responsable última de la educación en la comunidad autónoma.

Cristina Peláez se ha contragulado este martes de que el gobierno de Sanz haya retirado este material "elaborado en el anterior mandato del PSOE, marcado por la ideología de la izquierda sobre sexualidad". "La infancia debe protegerse y no adoctrinarse", defiende en un vídeo la portavoz municipal de Vox, que aboga por que "más allá del aspecto biológico, la educación sexual de los menores se haga en casa". "Es cosa de los padres", asevera.

El PSOE habla de "censura"

La decisión tomada por el gobierno de Sanz ha sido calificada por parte del PSOE, el principal grupo de la oposición, como "censura". Los socialistas, en este sentido, han recordado que se trata de contenidos incluidos en Plan Local de Salud. "Es una decisión que responde directamente al acuerdo entre el Partido Popular y la extrema derecha de VOX, que ha impuesto la supresión de esta materia en los centros educativos", afirma la concejal Encarnación Aguilar.

"Los niños de Sevilla capital no podrán acceder a los cuadernillos de educación afectivo-sexual dentro del Plan Local de Salud que el Ayuntamiento viene ofreciendo a todos los colegios de Primaria desde hace décadas”, lamenta Aguilar, quien considera que “esto ocurre porque el gobierno de José Luis Sanz tiene un acuerdo con la extrema derecha, en el cual no se puede dar educación afectivo-sexual en los colegios”.

La consejal socialista critica que el Ayuntamiento siga la línea de otros gobiernos autonómicos del PP: “Vamos al puro estilo de Ayuso, es decir, aquí vamos retrocediendo en vez de avanzar”. "Causa un grave perjuicio a los niños precisamente en un momento en que la Fiscalía de Menores alerta sobre el aumento de las agresiones sexuales entre menores, que aprenden sobre sexualidad a través de la pornografía y las redes sociales”, alerta Aguilar.