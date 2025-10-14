La sustitución del director del coro de la US enturbia la campaña electoral

Una sustitución que genera polémica en plena campaña electoral en la Universidad de Sevilla (US). El director del coro de la institución académica, José Carlos Carmona, ha sido sustituido de su puesto en una decisión que más de 50 integrantes de dicha formación califican de "arbitraria" y en la que se no se ha tenido en cuenta la opinión de los mismos. En un escrito de queja, firmado por estos componentes, lamentan la falta de respaldo institucional de los responsables de la US los últimos años, en los que la actividad del coro ha sido incesante.

"Los integrantes del Coro de la Universidad de Sevilla queremos expresar públicamente nuestra más profunda repulsa ante la reciente decisión de sustituir a nuestro director, José Carlos Carmona, una decisión que consideramos no sólo injusta, sino adoptada mediante un procedimiento arbitrario y poco transparente". Así comienza el referido escrito con el que se da a conocer tal sustitución.

Los firmantes aseguran que "el proceso de selección seguido, aunque de carácter público, adolece de una grave falta de objetividad, al asignar un 70% de la puntuación al proyecto presentado, lo que implica un alto grado de discrecionalidad en la valoración". "Todo ello se ha producido sin consulta alguna a los miembros del coro, que somos parte esencial de este proyecto universitario", abundan.

Sin retribución

Lamentan que durante los últimos cuatro años la US ha mantenido "prácticamente abandonado a su coro". "Ni la vicerrectora ni el director del Cicus han mostrado interés por su actividad", aseguran estos componentes, que defienden "la dedicación constante y entusiasta del grupo". De hecho, aseguran que la formación se encuentra "en plena actividad, con una trayectoria sólida y resultados artísticos de gran nivel".

"José Carlos Carmona ha continuado dirigiendo el coro durante varios años sin percibir retribución alguna, una situación que podría incluso considerarse irregular", advierten en el escrito, en el que se califica de "profundamente injusta e inmerecida" la sustitución del hasta ahora director de la formación.

Por tales motivos, piden al Rectorado de la US que "reconsidere" la decisión, no sin antes aludir al proceso electoral en el que la comunidad universitaria se encuentra inmersa, de cara a los comicios de los que saldrá un nuevo rector para los próximos seis años. "Estamos en plena elección del rector y, según los medios de comunicación, los nuevos candidatos abogan por un modelo de gobernanza más transparente, participativo y cercano. Por desgracia, ninguno de estos tres adjetivos ha tenido el tratamiento que hemos recibido por parte de la universidad", añaden.