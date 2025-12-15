Sanidad investiga un brote de hepatitis A con 13 afectados en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla

La Consejería de Sanidad investiga el origen de un brote de hepatitis A en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, que ha afectado a un total de 13 personas. De ellas, diez han requerido hospitalización, aunque todas se encuentran ya dadas de alta. El último caso fue notificado el pasado 25 de noviembre y, según han confirmado las autoridades sanitarias a este periódico, en estos momentos no se han registrado nuevos contagios.

Mientras tanto, Sanidad mantiene abierta una investigación para determinar el origen del brote, al tiempo que subraya que la situación está controlada. Las mismas fuentes informan de que desde la detección de los primeros casos se activaron los protocolos sanitarios establecidos, incluyendo inspecciones y medidas preventivas en el centro universitario.

Fuentes cercanas a la investigación indican que el foco se podría encontrar en una clase en concreto, entre cuyos alumnos se habrían confirmado la mayoría de las infecciones tras la voz de alarma de la madre de uno de los afectados, sin que este término haya podido ser confirmado oficialmente.

Por su parte, el decanato de la Facultad de Bellas Artes ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa en el que señala que "todo está en regla" y que los casos "están controlados y no se han registrado nuevos contagios". En el comunicado, difundido entre estudiantes, profesorado y personal del centro, se explica que las autoridades continúan "ajustando los protocolos y revisando niveles de agua, dentro del procedimiento habitual", y se recalca que la facultad funciona "con total normalidad".

En la misma línea, la Universidad de Sevilla ha informado a este periódico de que, tras el primer caso detectado por las autoridades sanitarias, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y se llevaron a cabo las inspecciones necesarias. "A día de hoy, todo está en regla y no se han registrado nuevos contagios. El centro funciona con total normalidad", insisten fuentes de la institución académica.

Los casos se triplican en Sevilla en un año

Este brote se produce en un contexto de aumento generalizado de los contagios de hepatitis A en España. El año 2024 cerró con una advertencia del Ministerio de Sanidad ante el repunte de esta enfermedad. En Andalucía, los casos se duplicaron en comparación con los de 2023. A comienzos de diciembre del año pasado se habían registrado 177 positivos frente a los 66 contabilizados en la misma fecha de 2023, lo que supone un incremento del 160%. Almería era entonces la provincia andaluza con más casos (45), seguida de Málaga (39) y Sevilla (35).

La tendencia al alza se mantiene también este año. Según el último Boletín Epidemiológico Semanal de la Consejería de Sanidad, hasta el 16 de noviembre se habían notificado en Andalucía 399 casos de hepatitis A, más del doble que en el mismo periodo del año anterior, cuando hasta la segunda semana de diciembre se registraron 164. En la provincia de Sevilla, la expansión de la enfermedad es aún más acusada. Los casos han pasado de los 36 contabilizados hasta diciembre de 2024 a los 112 registrados a mediados de noviembre, lo que supone más del triple en apenas un año.

A nivel nacional, según los datos del Instituto de Salud Carlos III, hasta el pasado 24 de agosto se habían notificado 1.169 casos de hepatitis A, casi el doble que en el mismo periodo del año anterior y el triple que el total registrado en todo 2023. La cifra supera el acumulado de cualquier año desde 2018, cuando finalizó un brote internacional que afectó a 14 países europeos y acumuló más de 25.000 casos. Entre 2020 y 2023, España registró menos de 400 casos anuales, mientras que 2019 y 2024 superaron el millar en doce meses.

La hepatitis A es una enfermedad del hígado causada por un virus que, en la población adulta, presenta síntomas en alrededor del 70% de los casos. Estos suelen comenzar de forma brusca, con náuseas, vómitos, fiebre, malestar general o dolor abdominal, y evolucionan posteriormente hacia la ictericia, el característico color amarillento de la piel y las mucosas. El fallo hepático es poco frecuente y se da principalmente en personas mayores de 50 años, inmunodeprimidas o con patologías hepáticas previas.

El protocolo de actuación frente a esta enfermedad incluye la vacunación de los contactos y familiares de las personas afectadas. La vacuna, según recuerdan las autoridades sanitarias, es eficaz y una sola dosis ofrece una alta protección.