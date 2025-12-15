El drama de los sin techo

Espeluznante sin duda el asunto de los ciudadanos sin techo que pueblan las noches sevillanas. Es el síntoma más concluyente del fracaso de esta sociedad que vivimos. Según la contabilidad oficial, hasta cuatrocientos indigentes duermen al raso de la noche sevillana y afortunado el que halle la intimidad de un cajero para ser menos vulnerable a todo lo que amenaza en la sombra de la noche.

Esto no puede suceder y grima da pensar en la exposición que pueden sufrir, que hay que ver el caso del sin techo agredido por unos niñatos que le metieron fuego a su cabellera. El caso de Benacazón no es más que la punta de un iceberg espantoso que deja en paños menores a una sociedad que mira hacia otro lado.

Una sociedad con más escaparate que fondo en manos de una autoridad que no acierta a ponerle coto a un problema que deja a la ciudad con una imagen que contrasta con el colorín de postal que atrae a tanto turista. Un horror.