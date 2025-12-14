Lo repite Almeyda, prohibido errar

Son siete los puntos que separa al Sevilla del vicecolista Oviedo, sin duda una distancia apreciable a estas alturas de la Liga, pero eso no le quita dramatismo a esta cita en Nervión a la hora de comer. La euforia desatada tras el póquer de goles al Barça fue difuminándose como con prisas y ahora nos estalla en la cara un partido con ribetes de final para no revivir el drama del pasado curso.

Pervive en el recuerdo la agónica victoria sobre Las Palmas y sigue siendo motivo de pesadilla el gol fallado por Diomande que hubiera convertido el susto en drama con todos sus avíos. Bueno, pues este mediodía se juega el Sevilla ir alejándose de una zona en que los corazones palpitan más acelerados. Es el Oviedo quien llega, un rival que trae connotaciones no demasiado agradables. El equipo carbayón fue el penúltimo rival que lo empujó al infierno y la última coincidencia fue la del salvavidas que le arrojó el Sevilla en puro canto al cainismo más exacerbado.

Un cuarto de siglo se cumple de la última vez que colisionaron y en esta ocasión no puede negarse que ambos lo hacen desde la necesidad. Más perentoria en los astures, que andan malviviendo, sobre todo desde un cambio en el banquillo que se acogió con desconfianza. Espera el Sevilla de Matías Almeyda con la intención, tan pregonada por él, de no cometer errores. A su juicio esa es la causa de que el Sevilla esté donde está, conque a fajarse con la realidad toca y prohibido errar.