Ojalá existiera lo de la OTI

Apropósito del boicot de España y otros cuatro países al Festival de Eurovisión por la presencia de Israel, movilización que irá a más, sumándose intérpretes como los portugueses y cadenas que han mostrado una tibieza incongruente como las nórdicas, se hablaba de la recuperación de lo que fue el Festival de la OTI. Desde hace años hemos comentado por estas páginas que es una recuperación lógica y aconsejable. Y como pasa con las cosas que merecen la pena, la venganza no puede marcar su impulso.

RTVE llegó a anunciar hace cuatro años la puesta en marcha de Hispavisión. Proyecto que se truncó con el anuncio de Eurovisión Latin American, por lo que la UER, ahora tan cuestionada, con razón, por el mal funcionamiento de los tuétanos de un festival manipulado, se cruzó en la iniciativa. América Latina no se merece un “festival de Eurovisión” sino algo con carácter propio y distante a la geopolítica y los oscuros intereses que influyen en el organismo europeo.

Ojalá se recuperara la OTI, Hispavisión, o como se quisiera llamar a ese encuentro musical entre las naciones iberoamericanas. Entre los hispanos de aquí y los de allá. Un festival musical internacional, a lo grande, llevaría al español y al portugués a una emisión de carácter global, reclamando el papel y la cultura de ambos idiomas. Y con el talento de aquí y de allá. Una ‘OTI’ de 2026 en el mundo global e interconectado sería interesante. Con potencial. Con ritmo, con reclamación cultural. Con la victoria de la música. Lo ya no es Eurovisión.