¿Qué sería sin la UCO?

Así como a Rick y a Ilsa siempre les quedaría París, a nosotros nos pasará lo mismo con la UCO. Porque, ¿qué sería de nosotros sin los oficios de la UCO? Sin la eficiencia de esa Unidad Central Operativa de la Guardia Civil centralizada en las investigaciones judiciales quién sabe cómo estaría en estos momentos esta tierra de garbanzos que afortunadamente aún se llama España. Con el impresionante número de tropelías abortadas o a punto de abortar sigue siendo posible que el aire sea respirable. Cuando Humphrey Bogart le decía a Ingrid Bergman que siempre les quedaría París fue como una sentencia premonitoria respecto a esto que ahora sufrimos. Cada día surge un/a golfo/a nuevo/a y ni siquiera la cantera de Lezama que tan bien nutre al Athletic es tan feraz como la que ha ido cultivando el PSOE para bochorno de aquellos que parieron el eslogan de los cien años de honradez. ¿Queda alguien que no haya pensado en qué sería de este pobre país sin la presencia de la UCO? Hubiera sido espantoso.