Horario y dónde ver el Alavés-Sevilla: en tierra conquistada

Después de vencer con solvencia al Real Oviedo el pasado fin de semana, el Sevilla Fútbol Club buscará pasar a los octavos de final de la Copa del Rey ante un rival que no piensa ponerle las cosas nada fáciles. El Deportivo Alavés recibe al combinado hispalense en Mendizorroza para el único duelo entre equipos de Primera División en esta ronda del torneo nacional. Los pupilos de Matías Almeyda salieron airosos de su visita al feudo vasco el pasado 20 de septiembre, donde los goles de Rubén Vargas y Alexis Sánchez sirvieron al cuadro nervionense para llevarse los tres puntos frente a un equipo que, a estas alturas del curso, tiene dos menos.

En la Copa, el Sevilla ha conseguido vencer al Club Deportivo Toledo por uno a tres en El Salto del Caballo, siendo el Club Deportivo Extremadura el segundo en caer frente al combinado sevillista. Por su parte, los babazorros se impusieron con solvencia frente al Getxo y el Portugalete, con un balance de diez goles a favor y ninguno en contra. Esta buena dinámica, como ocurre en el torneo del KO, debe acabar para alguno de los dos equipos esta misma semana, cuando ambos se vean las caras en el estadio blanquiazul, ampliando de esta forma la irreal racha de los hispalenses en esta competición: 20 encuentros consecutivos disputados lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Vargas, rodeado de rivales en el Alavés-Sevilla. / L. Rico / efe

Horario del partido

El choque entre Deportivo Alavés y Sevilla Fútbol Club tendrá lugar este miércoles 17 de diciembre a partir de las 21:00 en el Estadio de Mendizorroza. Con su victoria en Álava hace casi tres meses, los nervionenses rompían una racha de tres encuentros sin sacar los tres puntos del feudo vasco. Pese a que el equipo no termina de arrancar y se notan las carencias en una plantilla castigada por los errores, Matías Almeyda cree que los suyos son capaces de conseguir algo y, por qué no, hacer soñar a su afición con un trofeo que llevan sin levantar más de quince años, siendo la última vez en mayo de 2010 frente al Atlético de Madrid en el Camp Nou.

Dónde ver el encuentro

Además de poder seguirse en Mendizorroza y a través de la web de Diario de Sevilla, el duelo será televisado por LaLiga TV Bar 2, M+LaLiga 2 y M+ LaLiga. Este será el penúltimo partido del año para ambos equipos, cerrando el Sevilla el 2025 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y el Alavés ante el Club Atlético Osasuna en El Sadar. Para los dos conjuntos, gran parte de la tranquilidad en el parón navideño pasar por salir airoso de esta eliminatoria. Pese a que lo importante es LaLiga, siendo bastante complicado para los blanquirrojos vencer en el coliseo merengue, pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey sería un gran aliciente para afrontar el nuevo año con alegría y optimismo.