Esta es la fecha desde la que el Sevilla FC no juega ante su público en Copa del Rey

La suerte no sonríe al Sevilla Fútbol Club ni siquiera en el sorteo de la Copa del Rey. En esta ronda del torneo nacional, únicamente habría un cruce entre dos equipos de Primera División, que ha terminado emparejando a los hispalenses con el Deportivo Alavés. Después de vencer en el Francisco de la Hera a un Club Deportivo Extremadura que dio la cara, los pupilos de Matías Almeyda se medirán al combinado babazorro con el infortunio de que el duelo se disputará en Mendizorroza, ampliando así una racha negativa que se prolonga en el tiempo y podría llegar a alcanzar los seis años.

El 21 de enero de 2020 fue la última vez que el Sevilla disputó un partido como local en la Copa ante su público. El Ramón Sánchez-Pizjuán se vistió de fiesta gracias a los goles de los suyos, que sirvieron para derrotar a la Unión Deportiva Levante por tres a uno. Lucas Ocampos, Óliver Torres y Fernando Reges hicieron las delicias del respetable nervionense, una alegría que duró poco más de una semana al caer frente al Club Deportivo Mirandés por el mismo resultado en el Municipal de Anduva. Desde entonces, los blanquirrojos han jugado únicamente dos encuentros en su estadio en el torneo nacional, ambos con las gradas vacías debido a las restricciones por la COVID-19 que se aplicaron en el curso 2020/2021.

Jugadores del Sevilla celebran uno de los goles de De Jong. / Antonio Pizarro

Precedentes ante Betis, Alavés, Osasuna, Getafe y Atlético

Con el cambio de formato en la Copa del Rey, partido único hasta semifinales, el Sevilla Fútbol Club se ha medido en cinco ocasiones a equipos de su misma categoría, todos ellos lejos de Nervión. El primero de estos choque ante rivales de Primera División es uno de los más sonados de la historia reciente del torneo: el derbi frente al Real Betis Balompié que tuvo que ser suspendido por la agresión a Joan Jordán. La victoria del combinado heliopolitano, que aquel año terminaría ganando el entorchado nacional. Poco más de un año después, los blanquirrojos se desplazarían precisamente hasta Mendizorroza, estadio en el que ganarían 0-1 al Deportivo Alavés antes de medirse en la siguiente ronda al Club Atlético Osasuna.

Los rojillos, que vieron al Sevilla empatar la eliminatoria en el descuento gracias a un gol de Youssef En-Nesyri, fueron capaces de llevarse el gato al agua con un tanto del ahora bético Ez Abde en la prórroga. Una temporada más tarde ocurriría algo similar con Getafe y Atlético de Madrid. Tras golear al conjunto azulón en el Coliseum, una solitaria diana de Memphis Depay cuando el partido llegaba a su recta final dio a los colchoneros el pase a las semifinales de la Copa del Rey. Tras 16 años sin ganar el torneo y seis sin clasificarse a una final, Matías Almeyda tiene ante sí la primera prueba de fuego en un año donde la afición del combinado blanquirrojo cree, por lo menos, en la figura de su entrenador.