Akor Adams, obligado a cerrar los comentarios en su cuenta de Instagram por insultos y amenazas

Al Sevilla Fútbol Club se le complicó el cierre del partido en Mestalla el pasado domingo. Los hispalenses vieron cómo el Valencia Club de Fútbol lograba el empate en los compases finales del encuentro gracias a un tanto de Hugo Duro que ponía las tablas en el electrónico tras el gol inicial de César Tarrega en propia puerta. Sin embargo, los problemas en defensa no son los únicos con los que tiene que batallar un equipo al que le está costando adueñarse de las áreas en este último tramo de la temporada.

Akor Adams fue, según la web Sofascore, el peor jugador del Sevilla en su encuentro liguero. Con una valoración de 6,1 y varias acciones que dejaron mucho que desear, especialmente su inclinación a colocarse en fuera de juego, el nigeriano salió bastante mal parado de un choque donde era el único delantero puro que Matías Almeyda podía colocar en el once. Sin Isaac Romero, sancionado y también baja frente al Real Oviedo, el espigado ariete africano tenía una oportunidad para consolidarse como la referencia ofensiva que no termina siendo. Tanto es así, que el propio jugador ha tenido que restringir los comentarios en su cuenta de Instagram.

Akor Adams quiere "seguir creyendo"

A través de sus redes sociales, Akor Adams ha compartido un carrusel de fotos del encuentro entre el Valencia y el Sevilla Fútbol Club en el que era imposible comentar. Entre las distintas opciones que ofrece Instagram, se permite a los usuarios limitar las interacciones en su cuenta personal, algo que ha aprovechado el delantero nigeriano en la publicación realizada este lunes. Las distintas amenazas e insultos que venía recibiendo por parte de aficionados sevillistas han colmado el vaso de la paciencia de un futbolista que ya pasó por un caso de bullying y aviso cuando militaba en el Montpellier. Sus últimas actuaciones, cuando este curso parecía haberse reencontrado con su mejor versión tras ver portería ante Rayo Vallecano y Fútbol Club Barcelona, lo han colocado en la diana del respetable blanquirrojo.

Los datos de su partido en Mestalla son lapidarios: 0,15 goles esperados, un único tiro, una ocasión clara fallada y tres fueras de juego. Esta última estadística persigue a un Akor Adams que es el jugador de las cinco grandes ligas con más posiciones antirreglamentarias en lo que va de curso, un total de 20. Aunque sea cada vez menos sorprendente, el nigeriano únicamente ha disputado siete partidos como titular este año, habiendo salido en ocho ocasiones desde el banquillo. Con más de media temporada por delante, al ex del Montpellier aún le quedan duelos por delante para demostrar que tanto Víctor Orta con su fichaje como Antonio Cordón en sus declaraciones no se equivocaban y es verdaderamente el jugador que necesita el Sevilla.