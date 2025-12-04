José Antonio Reyes es una de las figuras más relevantes en la historia del Sevilla Fútbol Club. El utrerano falleció mientras era jugador del CD Extremadura, por lo que ambos clubes han aprovechado para rendir homenaje al malogrado futbolista antes del inicio del encuentro correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey. Curro Reyes, padre del jugador, ha recibido una camiseta por parte de cada equipo con el nombre y el dorsal que portaba su hijo.