Lágrimas y aplausos: el padre de José Antonio Reyes, invitado de honor en el Extremadura-Sevilla

Curro Reyes ha recibido una camiseta por parte de cada equipo

Así ha sido el emotivo homenaje a Reyes en la previa del Extremadura-Sevilla

Curro Reyes, padre de José Antonio, muestra a la grada la camiseta obsequio del Sevilla FC / Pablo Sánchez

José Antonio Reyes es una de las figuras más relevantes en la historia del Sevilla Fútbol Club. El utrerano falleció mientras era jugador del CD Extremadura, por lo que ambos clubes han aprovechado para rendir homenaje al malogrado futbolista antes del inicio del encuentro correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey. Curro Reyes, padre del jugador, ha recibido una camiseta por parte de cada equipo con el nombre y el dorsal que portaba su hijo.

