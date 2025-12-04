El CD Extremadura - Sevilla Fútbol Club estaba marcado, además de por la trascendencia que supone un encuentro en Copa del Rey, por el homenaje a título póstumo que suponía este encuentro para José Antonio Reyes. El utrerano falleció mientras era futbolista del conjunto azulgrana, por lo que en la previa se ha vivido un emotivo momento de hermanamiento entre la peña sevillista que lleva su nombre y la federación de peñas del conjunto extremeño.