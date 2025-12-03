Isaac Romero se pierde los partidos de Valencia y Oviedo

Además de la sanción por el lanzamiento de objetos desde la grada baja del Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán, que de momento obligará al Sevilla Fútbol Club al cierre parcial de su estadio durante tres partidos y pagar 45.000 euros, el conjunto hispalense pierde a Isaac Romero tras ser expulsado en el derbi del pasado domingo frente al Real Betis Balompié. Según recoge en su acta José Luis Munuera Montero, el lebrijano recibió la cartulina roja directa en el minuto 84 "por dar una patada a un adversario sin que el balón estuviera a distancia de ser jugado, usando fuerza excesiva", en una acción que terminó por dinamitar la tensa calma que se vivía en Nervión.

Este miércoles, el Comité de Disciplina ha comunicado el castigo al canterano sevillista, al que le costará "dos partidos de suspensión por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 y el artículo 130.2". De esta forma, Matías Almeyda no podrá contar con Isaac para los duelos ante Valencia Club de Fútbol y Real Oviedo, encuentros en los que sí podrá alinear a un Akor Adams que se marchará a finales de diciembre con la Selección de Nigeria a disputar la Copa África.

Isaac y Rubén Vargas, máximo goleador y máximo asistente del Sevilla, en el partido contra el Barcelona. / Antonio Pizarro

Extremadura y Madrid, en el punto de mira

Este jueves, el Sevilla Fútbol Club visita al Club Deportivo Extremadura en el encuentro correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey. Los hispalenses deben dar un golpe encima de la mesa ante un rival de inferior categoría en un partido que, teóricamente, no debería ser un problema. Isaac Romero apunta a la titularidad en el Francisco de la Hera, ya que Almeyda deberá darle descanso a un Akor Adams que se presupone como la referencia ofensiva del cuadro nervionense para los partidos en los que el lebrijano se encuentra sancionado, vitales para terminar el año con el mayor número de puntos posibles.

Con Akor fuera de juego ante el Real Madrid, en el que será el último encuentro del Sevilla Fútbol Club en este 2025, Isaac deberá demostrar de nuevo por qué tanto la entidad blanquirroja como la afición confiaron en él en un momento de necesidad. Mucho han cambiado las cosas desde el debut del ariete con el primer equipo blanquirrojo. Pese a su buen inicio de temporada cuando el nigeriano cayó lesionado, estar tanto tiempo fuera de los planes de Almeyda debido a problemas musculares ha supuesto un problema para coger ritmo y confianza, algo que necesita recuperar cuanto antes para que volver a ver portería.