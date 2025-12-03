El Sevilla ya conoce la sanción por los incidentes en el derbi: cierre parcial en tres partidos y 45.000 euros

Los altercados acontecidos en los últimos compases del Gran Derbi sevillano no iban a quedar impunes, y el Sevilla Fútbol Club ha conocido este miércoles la sanción a la que se enfrenta por el lanzamiento de varios objetos desde la grada baja del Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán cuando el encuentro ante el Real Betis Balompié acababa de llegar al minuto 87. El choque se suspendió temporalmente, vaciándose gran parte de la grada blanquirroja, pese a las insistencias de ambos conjuntos en finalizar cuanto antes la contienda. Tres días después, el Comité de Disciplina ha dado a conocer un dictamen que no ha sorprendido en demasía.

La condena del organsimo al Sevilla consiste en una "sanción de clausura parcial de su recinto deportivo por un periodo de tres partidos y una sanción pecuniaria (económica) de 45.000 euros, por la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en el (...) Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol". Esta medida es la misma que se aplicó la pasada campaña al Atlético de Madrid que, tras recurrir al Comité de Apelación, rebajó la cuantía a 3.000 euros y un encuentro de cierre, por lo que el conjunto nervionense podría agarrarse a este precedente para disminuir el castigo.

Así fue el lanzamiento de botellas que ha obligado a suspender el derbi Sevilla-Betis

El acta de Munuera Montero

José Luis Munuera Montero, colegiado del encuentro, recogía de esta forma en el acta del encuentro lo sucedido en el minuto 79, cuando el Sevilla Fútbol Club tuvo que dar un primer aviso a su afición: "Desde el fondo norte, se lanzaron varios objetos al terreno de juego, específicamente hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, sin que ninguno de ellos llegara a impactar a los jugadores. Entre los objetos lanzados, se pudieron identificar mecheros y varias botellas de agua, algunas de ellas llenas. Ante este incidente, se activó el protocolo de lanzamiento de objetos, solicitando al delegado de campo que procediera a comunicar, a través de la megafonía del estadio, un mensaje para que cesaran dichos lanzamientos".

A la segunda, el colegiado jiennense no fue tan permisivo, aplicando el protocolo correspondiente cuando volvieron a ocurrir los hechos en la misma zona del coliseo nervionense: "Posteriormente, en el minuto 86, y debido a la continua repetición de los lanzamientos de mecheros y varias botellas de agua, desde la misma zona, se procedió a suspender temporalmente el partido, ordenando la retirada de los equipos a los vestuarios". Ahora solamente queda ver cómo actúa el Sevilla y a qué organismos recurre para disminuir el castigo impuesto por el Comité de Apelación.