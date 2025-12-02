Alineación probable del Betis ante el Torrent en Copa del Rey: oportunidad clave para muchos jugadores

Un nuevo partido más en el calendario para el Betis de Manuel Pellegrini y en este caso será ante el Torrent CF en la segunda ronda de la Copa del Rey. Después del derbi ante el Sevilla FC, Manuel Pellegrini recuperará principalmente a Antony, aunque Pau López será duda hasta última hora para este partido. Isco, Bellerín, Lo Celso y Amrabat, en principio, seguirán sin estar disponibles por lesión y en el caso del marroquí, lo normal es no forzarlo atendiendo al choque liguero del sábado contra el FC Barcelona.

A partir de aquí, el técnico chileno tratará de construir el once más competitivo posible haciendo numerosas rotaciones que al mismo tiempo tendrán la misión obligatoria de certificar la victoria (y con cierta holgura) ante los valencianos. De hecho, en muchos aficionados existe la sospecha de una posible relajación debido a la victoria de los heliopolitanos en el partido ante el eterno rival, que podría desmbocar en catástrofe copera.

Los jugadores del Betis celebran su victoria en el derbi ante el Sevilla. / Antonio Pizarro

Pellegrini hará rotaciones en Copa del Rey

Precisamente para evitar eso, el chileno tratará de inculcarle a sus futbolistas de pasar a la siguiente ronda ante un rival de inferior categoría. Adrián San Miguel volverá a la portería verdiblanca, siendo el portero de la competición del K.O. Jugadores como Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo, Ricardo Rodríguez, Altimira, Pablo García, Chimy Ávila y Bakambu tendrán minutos. En concreto, para otros como Rodrigo Riquelme, el duelo se vuelve de vital importancia para intentar sumar algunas décimas en esa carrera por un puesto en el once.

Por tanto, el once probable del Betis ante el Torrent es el siguiente: Adrián San Miguel; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo; Altimira, Deossa, Rodrigo Riquelme, Chimy Ávila, Pablo García y Bakambu.