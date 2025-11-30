Sergi Altimira: "Le he pegado con el alma"

Sergi Altimira fue uno de los grandes protagonistas del derbi sevillano con su gol, el segundo del Betis, que remató al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un tanto que anotó "con el alma" con un zurdazo que remató al rival.

"Tenía muy claro que me la tenía que poner en la zurda y le he pegado con el alma. He visto el espacio que quedaba. El control ha sido medio gol y el disparo ha sido bueno para poner el broche a un buen partido", indicó el medio, que destacó el paso adelante que dio el equipo en el segundo tiempo tras una primera parte "igualada, de duelos y muy física". "Sabíamos que en la segunda parte con el balón podríamos crear más peligro como así ha sido", resumió el catalán.

En la misma línea se expresó Ruibal, para quien el triunfo supo "a gloria bendita". "El equipo hizo un partido serio y en la segunda parte, con más balón, pudimos hacer incluso más goles". "El grupo demuestra estar unido. Un jugador que lleva tiempo sin jugar entra y el equipo no nota las bajas, que eran importantes. Recuperamos así los puntos perdidos la jornada pasada ante el Girona", indicó el jugador bético, que arrancó como lateral y terminó jugando de extremo antes de ser sustituido.

"Nos alegramos mucho por los aficionados. Después de unos años aquí ya es como si fuera béticos desde chico. La gente nos apoya en las buenas y en las malas y por eso dedicamos este triunfo a toda la afición. Como dijo Joaquín, el que se acueste antes de las 05:00, multa", celebró Ruibal, cuestionado por el polémico final: "Queríamos acabar el partido porque no queríamos parar, pero entiendo que el árbitro tenga que aplicar el protocolo porque cayeron muchos objetos y no podemos normalizar estas situaciones".