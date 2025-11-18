Valentín Gómez revela su sueño con Argentina y lo que sintió cuando Pellegrini le hizo debutar

Uno de los futbolistas que más ha destacado en este inicio de temporada en el Real Betis Balompié ha sido Valentín Gómez. El argentino ha respondido a las dudas iniciales sobre su fichaje en una parte de la afición heliopolitana con rendimiento elevado y generando bastante motivación de cara a una nueva operación positiva en lo que a plusvalías, crecimiento, y todo lo relacionado con una joven promesa se refiere. De hecho, tan bien ha jugado en este último tramo de campaña con los de Pellegrini que ha extrañado mucho que Scaloni no lo haya llamado para jugar con Argentina en este parón internacional.

"Trato de hacerlo de la mejor manera, dar el máximo cada vez que me toque y aprovechar la oportunidad para estar al nivel de mis compañeros. Hay muy buenos laterales en Argentina, el grupo es muy bueno y debo intentar dar lo máximo para poder estar en la Selección el día de mañana. Estar en Europa y enfrentarme a jugadores de mayor jerarquía me acerca un poco a la selección, pero ellos deben mirar a todas las categorías, por eso les va como les va. Toca seguir esforzándome para estar allí", comentaba al respecto en una entrevista con los compañeros de PTV.

El bético Valentín Gómez pugna por el balón con Maitland-Niles, del Lyon. / Antonio Pizarro

La polivalencia en la que confió Pellegrini

También tuvo tiempo en dicha intervención para hablar de esas dos o tres posiciones en las que ya lo ha visto el técnico chileno: "Mi cara cuando Pellegrini me dice de jugar de MC era de felicidad porque era mi primer partido, como si me hubiera puesto de portero. La decisión de seguir en el lateral es del míster, estoy para suplir las lesiones que han sufrido. El día de mañana, será Pellegrini quien lo diga. Es un salto de calidad venir a Europa, un reto que quería afrontar. Voy de menos a más, evolucionando. Se trata de ayudar desde el lugar que a uno le toque, ser positivo y estar presente en lo futbolístico y lo humano con el grupo. En la vida es primordial ser buenas personas y remar juntos por un mismo objetivo. De LI había jugado en inferiores, es un puesto que más o menos conozco, pero a este nivel es más complicado porque te enfrentas a extremos más capaces y habilidosos, de MC no. Se trata de dejarlo todo en la cancha, puede salir o no, pero la entrega es importante".

"Lo Celso es una persona increíble, nada más llegué se preocupó por mí. Venir a la otra parte del mundo no es fácil, pero tenerlo a él me ayuda. El Betis es muy lindo, pasó todas las expectativas que tenía. Todos me hicieron sentir como en casa desde el primer día. Obviamente, está la ilusión de la Champions, pero como dice Pellegrini no es una obligación, hay que pelearlo. Sería algo muy lindo para el club y nosotros. Sería un buen logro", comentaba sobre su compatriota.

Valentín Gómez en un entrenamiento con el Betis previo a un choque continental / RBB

La lesión que no existió

"El trasfondo de la historia de mi supuesta lesión me lo perdí, nunca sabré qué ocurrió. No tengo ninguna lesión y me perdí muy pocos partidos en Vélez desde que debuté. Ojalá estar muchos años en el Betis, que siga yendo todo bien en lo individual y lo grupal. Sería buena la renovación de Pellegrini, confió en mí y junto al club me dieron la oportunidad de venir y demostrar de lo que soy capaz. Tenía claro lo de venir al Betis, tenía negociaciones avanzadas con otro club y lo aparqué por esto", establecía.