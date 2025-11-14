Claudio Bravo sobre Pellegrini y su marcha del Betis: "Le entregaría las llaves y que haga y deshaga con el fútbol chileno"

Uno de los temas informativamente más relevantes de las últimas semanas es todo lo que envuelve a la renovación de Manuel Pellegrini con el Real Betis Balompié, las conversaciones con la selección chilena recientemente y sus declaraciones sobre su deseo de retirarse dirigiendo a su país. Al hilo de esto, en ESPN Chile contaron con un compatriota del entrenador verdiblanco, Claudio Bravo, que con una exposición clara y sencilla dejó muy claro que firmaría lo antes posible al Ingeniero si fuese el presidente de la Federación Chilena de Fútbol. "Le entrego las llaves de Chile", sentenciaba el histórico guardameta.

El conductor del programa deportivo de #ESPNF90Chile realizaba la siguiente pregunta a Claudio Bravo: "Déjame volver al tema Pellegrini. Supongamos que se resolvieron todos los problemas y que está el escenario para que llegue una persona como Manuel Pellegrini. ¿En qué rol te lo imaginas? Un general mánager, un jefe de todas las selecciones o directamente un técnico en banca...". A esto, el exfutbolista respondía lo siguiente: "Es que si me tocara ser presidente de la federación le entrego las llaves. Le construía un complejo diseñado por él, que haga y deshaga con el fútbol chileno en las selecciones menores y adulta. Enfocado en la selección. ".

Ya ha habido un encuentro de Pellegrini con Chile

En las últimas semanas ya se ha producido una reunión entre Manuel Pellegrini y la selección chilena de fútbol con el objetivo de estos últimos de llevárselo de vuelta a su país, pero el deseo del Ingeniero fue claro: quiere quedarse más tiempo en el Betis. Eso sí, el Ingeniero recientemente también dijo estas palabras en L'Equipe: "Mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial", eso sí, refiriéndose al de 2030.

Como adelantó Diario de Sevilla hace algunos días, la situación actual es que va a haber en este parón de selecciones un nuevo encuentro entre el entrenador bético y la directiva, con Ángel Haro y José Miguel López Catalán llevando las negociaciones de primera mano. El diálogo es constante y en las últimas semanas se han acercado algo las posturas. En esa reunión se espera perfilar algo más los detalles de lo que sería una nueva vinculación entre las dos partes y tras eso, llegar a certificar el acuerdo lo antes posible con la firma en un siguiente encuentro. Más allá de las modificaciones económicas que quieren en Heliópolis, lo que reclama Pellegrini es una mayor confianza en su figura desde la zona noble de los despachos, al mismo tiempo que una mayor inversión en plantilla para alcanzar lo que se le pide, la Champions.