Manuel Pellegrini y el Betis acercan posturas para renovar, con reunión inminente programada

En las últimas semanas, ha habido un cambio de visión en la cúpula del Real Betis Balompié en torno a la figura de Manuel Pellegrini. Los años pasan y van apareciendo distintos vicios en las relaciones, pero los protagonistas siempre han presumido de la buena relación que tienen todas las partes. Más allá del tema económico, donde no ha habido prácticamente diferencias, uno de los aspectos en los que no han conseguido ponerse de acuerdo hasta este momento ha sido en la duración del nuevo contrato del chileno.

En Heliópolis vienen ofreciendo un año fijo con otro opcional y en la parte del entrenador quieren dos temporadas de forma fija. Es decir, terminar contrato en 2028. A nivel de salario, el peso seguiría siendo el mismo, puesto que no habría variación. Pellegrini seguiría cobrando una alta parte del porcentaje salarial del club verdiblanco, como entrenador élite que es.

Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al partido con el Lyon. / Manu Colhón

Próxima reunión en días entre Pellegrini y el Betis

Tal y como ha podido conocer Diario de Sevilla, aprovechando el parón de selecciones del mes de noviembre, en los próximos días se va a producir un nuevo encuentro entre los máximos mandatarios de la entidad heliopolitana, que son los que están llevando todo el tema de la renovación del Ingeniero, con el propio entrenador. Ahí se espera que se puedan terminar de limar todas las diferencias en torno a los años de contrato y sobre todo en cuanto al concepto del proyecto y las exigencias para el futuro más inmediato en La Palmera.

Hasta la firma no hay nada cerrado, pero según las informaciones que llegan a este periódico las posturas están mucho más cercanas de lo que parecía hace algunas semanas.