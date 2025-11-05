EL TIEMPO
Pellegrini: "¿Mi futuro? Ahora sólo pienso en el Lyon"

El técnico bético insiste en pensar sólo en el siguiente partido ante un "rival muy físico" y destaca la importancia cara a la clasificación de los dos próximos encuentros en La Cartuja

Así juega el Olympique de Lyon de Paulo Fonseca

Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al partido con el Lyon.
Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al partido con el Lyon. / Manu Colhón

Pensar sólo en el Olympique de Lyon, rival este jueves (21:00) en La Cartuja, es la idea de Manuel Pellegrini, quien no desveló en la rueda de prensa previa si podrá contar con Amrabat en la competición europea y pasó de nuevo de puntillas sobre su futuro al ser cuestionado por su futuro.

Reto: "Ahora toca de nuevo partido europeo, una competición muy importante para nosotros. Ahora afrontaremos dos partidos en casa que son muy importantes para clasificarnos..., y ojalá sea entre los ocho primeros".

Rival: "Es un equipo muy físico que ha empezado bien esta temporada en su liga y en la competición europea, pese a un pequeño bajón en los últimos partidos. Tendremos que hacer un gran partido ante un buen rival para sacar algo positivo".

Golpe en la mesa: "Los equipos pueden ganar y perder y no son ahora candidatos al título de mayo. Vamos a enfrentarnos con un buen rival y si ganamos mostramos nuestro poderío, pero después puede venir un rival peor y podemos perder y eso no significa nada".

Amrabat: "Veremos el tema de Amrabat y dos o tres jugadores más antes de decidir. Él está bien y veremos si es factible que tenga cargas domingo, jueves y domingo. Hay que revisar el plantel completo para prevenir lesiones y ver cómo se recuperan porque hay varios jugadores que hay que llevar con cuidado".

Portería: "Pau López estará un mes fuera. Nos quedamos con dos porteros profesionales y Manu González, que tiene una gran proyección. Iremos viendo partido a partido quién juega".

Futuro y Chile: "Es un tema que no quiere tocar ahora para centrarnos en el Lyon. Nadie sabe lo que va a pasar. Ahora estamos en el Betis, termino el contrato en junio y veremos cuál es el momento adecuado para determinar el futuro del club y el mío. Lo que nos preocupa ahora es Lyon. Me gustaría definir lo antes posible el futuro, pero no sólo depende de mí".

Relación con Abde: "Antes de conocerlo no tenía canas… Es borma. Es un jugador que viene progresando mucho. Tenía grandes condiciones desde que lo tenía como rival y cuando se dio la posibilidad de traerlo fue un gran acierto. Va progresando y todavía tiene margen para ser un jugador más importante".

