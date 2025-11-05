Pellegrini: "¿Mi futuro? Ahora sólo pienso en el Lyon"

Pensar sólo en el Olympique de Lyon, rival este jueves (21:00) en La Cartuja, es la idea de Manuel Pellegrini, quien no desveló en la rueda de prensa previa si podrá contar con Amrabat en la competición europea y pasó de nuevo de puntillas sobre su futuro al ser cuestionado por su futuro.

Reto: "Ahora toca de nuevo partido europeo, una competición muy importante para nosotros. Ahora afrontaremos dos partidos en casa que son muy importantes para clasificarnos..., y ojalá sea entre los ocho primeros".

Rival: "Es un equipo muy físico que ha empezado bien esta temporada en su liga y en la competición europea, pese a un pequeño bajón en los últimos partidos. Tendremos que hacer un gran partido ante un buen rival para sacar algo positivo".

Golpe en la mesa: "Los equipos pueden ganar y perder y no son ahora candidatos al título de mayo. Vamos a enfrentarnos con un buen rival y si ganamos mostramos nuestro poderío, pero después puede venir un rival peor y podemos perder y eso no significa nada".

Amrabat: "Veremos el tema de Amrabat y dos o tres jugadores más antes de decidir. Él está bien y veremos si es factible que tenga cargas domingo, jueves y domingo. Hay que revisar el plantel completo para prevenir lesiones y ver cómo se recuperan porque hay varios jugadores que hay que llevar con cuidado".

Portería: "Pau López estará un mes fuera. Nos quedamos con dos porteros profesionales y Manu González, que tiene una gran proyección. Iremos viendo partido a partido quién juega".

Futuro y Chile: "Es un tema que no quiere tocar ahora para centrarnos en el Lyon. Nadie sabe lo que va a pasar. Ahora estamos en el Betis, termino el contrato en junio y veremos cuál es el momento adecuado para determinar el futuro del club y el mío. Lo que nos preocupa ahora es Lyon. Me gustaría definir lo antes posible el futuro, pero no sólo depende de mí".

Relación con Abde: "Antes de conocerlo no tenía canas… Es borma. Es un jugador que viene progresando mucho. Tenía grandes condiciones desde que lo tenía como rival y cuando se dio la posibilidad de traerlo fue un gran acierto. Va progresando y todavía tiene margen para ser un jugador más importante".