Así juega el Lyon de Paulo Fonseca: las claves del rival del Betis en la Europa League

Paulo Fonseca le protesta al linier en el encuentro que el Lyon disputó en casa del Utrecht en la primera jornada de la fase liga de la Europa League.

El Betis tendrá delante mañana a un Olympique de Lyon que llega a la cita en La Cartuja invicto en esta fase liga de la Europa League. El equipo dirigido por Paulo Fonseca es tercero con 9 puntos, empatado con el Sporting de Braga, segundo; y el Midtjylland, líder; demostrando su poderío tanto en ataque como en defensa, pues todavía no ha encajado ningún tanto en los tres primeros partidos.

Un poderoso Greif sale por el balón en un lance del duelo ante el Basilea. / Guillaume Horcajuelo / Efe

Ganó 0-1 al Utrecht, 2-0 al RB Salzburgo y 2-0 al Basilea. Buenos números de un conjunto que en estos momentos es sexto (20 puntos) en la Ligue 1 a cuatro puntos del líder, el PSG, viviendo un buen momento después de la convulsión que sufrió este pasado verano, cuando evitó in extremis un descenso de categoría por una acusación de posibles irregularidades financieras.

El valor de la plantilla

El Lyon tiene un valor de plantilla de 180,75 millones de euros (según Transfermarkt), con jugadores de calidad en todas sus líneas, como el portero Greif, fichado este verano del Mallorca; el central Moussa Niakhaté, los pivotes Tyler Morton y Tanner Tessmann, el medio centro ofensivo Corentin Tolisso y el delantero Martín Satriano, entre otros. Y es que también tienen bastante protagonismo jugadores como el ex bético Abner o el veterano Tagliafico, aunque a la cita ante el Betis llegará sin su mejor futbolista, el extremo izquierdo Malick Fofana (lesionado de larga duración por una lesión en el tobillo).

Un equipo que de la mano del luso Paulo Fonseca intenta sobrevivir a las grandes ventas realizadas en el mercado estival, como Rayan Cherki al Manchester City (36,50 millones) y Georges Mikautadze al Villarreal (31 millones), entre otras operaciones; para seguir siendo un conjunto incómodo tanto en el torneo liguero como en Europa.

Estilo de juego

El Olympique de Lyon tiene como base un esquema de juego similar al del Betis, el 4-2-3-1, con un estilo de juego basado en la posesión del balón, agresivo y con vocación ofensiva, buscando siempre pases al espacio de la zaga rival y las acciones individuales de los hombres de las bandas buscando el uno contra uno. Además a la hora de defender, el cuadro galo tiene como virtud ser un equipo muy fiable en las jugadas a balón parado.

Tolisso, capitán del Lyon. / Guillaume Horcajuelo / Efe

El equipo del Valle del Ródano , dentro de su fiabilidad general, tiene varios puntos débiles. Sobre todo, le cuesta frenar los ataques del rival por las bandas, le cuesta también mantener un resultado favorable cuando se pone por delante y suele cometer faltas peligrosas en la frontal del área, recurso que podría aprovechar el Betis.

En líneas generales, el Lyon es un equipo incómodo, bien trabajado por Paulo Fonseca, que en Europa se está sintiendo muy cómodo, por lo que necesitará el Betis hacer un partido muy completo para intentar conseguir una victoria que haga bueno el punto cosechado en Bélgica ante el Genk.