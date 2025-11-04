Los precedentes del Betis ante la visita de rivales franceses: vuelve el Lyon

Los jugadores del Rennes celebran uno de sus goles al Betis en el Villamarín.

El Betis se enfrentará este jueves al Olympique de Lyon en la cuarta jornada de la fase de liguilla de la Europa League con un registro histórico favorable: el equipo verdiblanco sólo ha perdido uno de los seis partidos oficiales que ha disputado en casa frente a rivales franceses.

El precedente más cercano

El único triunfo de un visitante francés se produjo en el precedente más reciente. Fue en los dieciseisavos de final de la Europa League 2018-19, cuando el Stade Rennes eliminó a los béticos gracias a un 1-3 en el partido de vuelta. Por el Betis marcó Lo Celso, mientras que Besenbaini, Hunou y Niang firmaron los tantos de la victoria francesa.

Historial de duelos

El historial bético contra clubes franceses en casa se resume en tres victorias, dos empates y una sola derrota:

Olympique de Lyon (rival de este jueves): Ya jugó en Sevilla en la fase de grupos de la Europa League 2013-14, saldándose el encuentro con un empate a cero.

Stade Français: El primer partido continental del Betis fue ante este equipo en la Copa de Ferias 1964-65, con un 1-1 en la ida (goles de López Hidalgo y Pottier).

AS Mónaco: En la eliminatoria previa de la Champions League 2005-06, el Betis superó la fase gracias a la victoria por la mínima (1-0, gol de Edu) en el encuentro de ida.

Victorias inútiles en la Copa UEFA

Otros dos triunfos del Betis en casa frente a adversarios franceses resultaron insuficientes, ya que el rival acabó clasificándose en la Copa UEFA:

Girondins de Burdeos (1996-97): Victoria por 2-1 en la vuelta de octavos. Goles de Alexis y Stosic para el Betis, y el gol del bordolés Zidane que dio el pase al equipo francés.

Auxerre (2002-03): Triunfo por 1-0 en la ida de los dieciseisavos, con tanto de Alfonso, pero el Auxerre remontó la eliminatoria en la vuelta.