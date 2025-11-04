Alineación probable del Betis ante el Olympique Lyon en UEFA Europa League

El Real Betis Balompié afronta este miércoles uno de los partidos más importantes de la primera fase de competición en la UEFA Europa League. Los de Manuel Pellegrini se las verán ante todo un histórico de las competiciones europeas: el Olympique Lyon. Los de Paulo Fonseca han arrancado de la mejor forma posible en la segunda competición continental ganando los tres partidos que han disputado. Dada la importancia del partido, le toca al técnico chileno establecer el mejor once posible para conseguir el triunfo en el estadio de La Cartuja ante su gente.

Será un once en el que va a haber algunos cambios propios de las rotaciones habituales que hace el entrenador sudamericano cuando le toca intercalar la liga con la competición continental. Eso sí, no podrá contar Pellegrini con futbolistas que siguen en el dique seco como Isco (al que se le espera tras el parón de selecciones ya en la convocatoria ante el Girona), Junior Firpo y Pau López (que se lesionó muscularmente en el calentamiento del choque ante el Mallorca).

Alineación probable del Betis ante el Olympique Lyon / FB

Habrá cambios en el once del Betis ante el Lyon

En portería sí que no habrá sorpresas. Álvaro Valles defenderá el arco bético ante un equipo que no tiene demasiado punch ofensivo pero que al fin y al cabo ha conseguido sumar nueve puntos de nueve posibles. Lo normal es que Aitor Ruibal salga titular en el costado diestro (viendo lo que viene haciendo en otros partidos) y Ricardo Rodríguez (que descansó 45’ ante los de Arrasate) estará en el costado zurdo. Todo apunta a que en la pareja de centrales sí que hará algún cambio. Bartra parece un fijo y Valentín Gómez sí volverá a jugar.

En el centro del campo lo normal es que hay algún cambio, pero sin una rotación excesiva. Marc Roca apunta a estar junto a Amrabat en la medular con Giovani Lo Celso por delante en la mediapunta, aunque también existe la opción de que juegue Sergi Altimira y el marroquí descanse, ya que no ha entrenado este martes.. Antony no rotará y será el extremo diestro, mientras que en el costado zurdo Rodrigo Riquelme sí que podría tener alguna opción, dándole descanso a Abde que estaría como revulsivo. Por último, en la zona ofensiva, lo normal es que sea Cédric Bakambu el que vuelva a salir de inicio en un choque europeo.

Pellegrini y Flick se saludan antes del último Betis-Barcelona. / E.P.

Seis rotaciones en el once del Betis

Por tanto, el once del Betis ante el Olympique Lyon podría ser: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Marc Roca; Antony, Lo Celso, Rodrigo Riquelme y Cédric Bakambu.