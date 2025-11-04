Betis - Olympique Lyon: Horario y dónde ver por TV en directo el partido de UEFA Europa League

Llega al Estadio de La Cartuja uno de los rivales más potentes que va a pasar por el campo de la capital andaluza, al menos, durante la primera fase en Europa. Un histórico de la Champions como es el Olympique Lyon visita al Betis tras cosechar nueve puntos de nueve posibles en el arranque de la segunda competición continental. Los de Manuel Pellegrini afrontan además el partido después de firmar uno de los mejores partidos de la temporada como fue el del pasado domingo ante el RCD Mallorca. Con Antony ejerciendo como futbolista élite mundial, con el equipo verdiblanco siendo liderado por Amrabat en el centro del campo y una unión de vestuario que es clave.

Además, los del Ingeniero entran en las dos últimas citas antes de que los internacionales se marchen con sus selecciones. A nivel de enfermería, Isco Alarcón seguirá siendo baja pero sigue poco a poco recuperándose ya con el resto de sus compañeros y cogiendo ritmo competitivo. Junior Firpo no volverá, en principio, hasta finales de mes y hay que ver cuánto dura la lesión de Pau López. A todo ello se debe añadir algunas rotaciones que, como es normal, hará Pellegrini para seguir cosechando esa competitividad jueves tras domingo y domingo tras jueves.

Pellegrini y Flick se saludan antes del último Betis-Barcelona. / E.P.

Horario del Betis - Lyon: cuándo se juega el cuarto partido de Europa League

El duelo que enfrentará a los de Paulo Fonseca con los de Manuel Pellegrini se celebrará este jueves 6 de noviembre en el estadio de La Cartuja. Será a partir de las 21:00 horas en una nueva jornada continental en la que se espera uno de los mayores llenos de la temporada vistos hasta el momento.

Se verá un partido competido, donde los analistas esperan muchos goles y con dos equipos que tienen aspectos del juego que pueden aprovechar en contra del rival. La solidez defensiva de los galos puede ser un factor de resistencia para un Betis que maneja a la perfección la presión en campo rival, algo que si hace bien el adversario provoca muchos problemas en el Olympique.

Amrabat, entre otros, celebra uno de los goles del Betis al Mallorca. / Antonio Pizarro

Dónde ver en directo el Betis - Olympique Lyon por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados. Quieren seguir con buen pie en Europa League y seguir sumando puntos que aumenten la distancia con los perseguidores por parte del conjunto visitante, y que permitan instaurarse en los ocho primeros a los del técnico chileno. El Betis - Lyon se podrá seguir por televisión a través de Movistar +. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.