El gesto de Bellerín que revoluciona a los aficionados del Betis: "Es un capitán"

Uno de los mejores futbolistas del Real Betis Balompié en la victoria del conjunto verdiblanco ante el Mallorca de Arrasate fue sin duda Héctor Bellerín. Las estadísticas del catalán fueron bastante reseñables y las sensaciones de solidez defensiva y potencial atacante que dio durante todo el partido contentaron mucho a la afición: cinco despejes, un disparo bloqueado, una intercepción, dos recuperaciones, dos regates, cuatro pases clave, una ocasión clara creada y una asistencia de gol. Unos números que realmente demuestran el cambio tanto mental como futbolístico que ha dado un futbolista que incluso estuvo durante mucho tiempo en la rampa de salida en el mercado. Pero además tiene gestos de capitán que encandilan a la afición del conjunto bético.

Pero al margen del buen rendimiento deportivo que está ofreciendo en este arranque de temporada, Héctor Bellerín tuvo un bonito gesto con uno de sus compañeros tras acabar el partido. Fue con Rodrigo Riquelme, uno de los que peor ha arrancado el curso y al mismo tiempo más expectativas había levantado entre los aficionados.

El gesto de Bellerín con Rodrigo Riquelme

Tras el choque, el Betis publicaba en redes sociales un video más que habitual de los futbolistas regresando al vestuario mientras que cada uno celebra la victoria a su manera. Uno de los futbolistas que apareció fue Bellerín, que mientras cantaba una canción típica de los aficionados tuvo un gesto de verdadero capitán y líder de vestuario. Llamaba a Rodrigo Riquelme para que le diese un abrazo, y mientras este se producía, el catalán hacía un gesto a la cámara mientras decía: "Es el mejor".

Una forma clara de realzar la figura de uno de sus compañeros que peor lo están pasando en este inicio de la temporada. Al extremo zurdo le está costando adaptarse tanto a los conceptos como al ritmo de juego del conjunto verdiblanco ante la fiera competencia de Abde. Volvió a no tener minutos en un partido de liga. Se espera mucho de 'Roro' y la inversión ha sido cuantiosa en él, pero no está sabiendo rendir según lo esperado.

Los aficionados se deshacen en elogios con Bellerín

En el video publicado por el equipo de redes sociales del combinado de La Palmera, decenas de aficionados han ido publicando sus comentarios en apoyo al lateral diestro y todos en la misma dirección conceptual: ese es un gesto propio de un verdadero capitán y líder de un vestuario como el del Betis. Actuaciones como esta, que ayudan a que todos los jugadores del vestuario estén metidos y con el apoyo de la afición, son las que después generan ambientes de vestuario como el del año de la Copa del Rey, allá por 2022, y la final de la Conference la campaña pasada.

"Bellerín sabe que Roro necesita cariño. De los pocos que quedan por subirse al barco y yo estoy convencido que lo hará", comentaba un aficionado en la red social X. "Lo que hace Héctor Bellerín no es de buen compañero, es de capitán de equipo. Enorme el gesto de Héctor", comentaba otro.