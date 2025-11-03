Una aficionada del Sevilla acude a la goleada del Betis: "El amor todo lo puede"

Betis - Mallorca

Una aficionada sevillista acudió a acompañar a su pareja al partido entre Betis y Mallorca

Así reaccionaron los aficionados del conjunto verdiblanco tras la victoria de su equipo

Una aficionada del Sevilla FC acude a la goleada del Betis: "El amor todo lo puede"

Entre todos los aficionados que abandonaron el Estadio de La Cartuja tras la victoria del Betis ante el Mallorca por 3-0, las cámaras de Diario de Sevilla pudieron hablar con una aficionada del Sevilla FC, que acudió al partido acompañando a su pareja y vio como los de Manuel Pellegrini se exhibían ante los de Arrasate. "El amor todo lo puede", concluyó.

