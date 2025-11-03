Una aficionada del Sevilla acude a la goleada del Betis: "El amor todo lo puede"
Betis - Mallorca
Una aficionada sevillista acudió a acompañar a su pareja al partido entre Betis y Mallorca
Así reaccionaron los aficionados del conjunto verdiblanco tras la victoria de su equipo
Entre todos los aficionados que abandonaron el Estadio de La Cartuja tras la victoria del Betis ante el Mallorca por 3-0, las cámaras de Diario de Sevilla pudieron hablar con una aficionada del Sevilla FC, que acudió al partido acompañando a su pareja y vio como los de Manuel Pellegrini se exhibían ante los de Arrasate. "El amor todo lo puede", concluyó.