De ilusión a incógnita: el fichaje de Rodrigo Riquelme en el Betis, a la espera de despegar

El futbolista del Betis Rodrigo Riquelme no termina de arrancar en este comienzo de temporada. Fue una de las grandes apuestas del club verdiblanco el pasado verano, pagando unos ocho millones de euros al Atlético de Madrid por la mitad del pase (firmó hasta 2030) para tapar el hueco que dejó la salida al Como de Jesús Rodríguez.

El madrileño se ganó pronto la confianza de Manuel Pellegrini y empezó como titular en el arranque del curso, pero sus actuaciones, por ahora, no han terminado de convencer. Sin embargo, tanto el propio futbolista, el cual tira de autocrítica para alcanzar una mejor versión; la dirección deportiva verdiblanca, con Manu Fajardo a la cabeza; y Manuel Pellegrini están convencidos de que el rendimiento del futbolista madrileño irá a más.

Perdió la titularidad tras el partido frente al Levante ante un Abde explosivo, con goles y desborde

En la Liga comenzó como titular en los primeros cinco encuentros, siendo su última titularidad el partido a domicilio ante el Levante. A partir de ahí, emergió la figura de Abde y el ex jugador colchonero fue poco a poco pasando a un segundo plano por ese buen momento del internacional marroquí, quien ha mostrado hasta el momento tener mucho más desborde y explosividad en la banda izquierda. Y es que a Rodrigo Riquelme se le ha podido ver algo mejor jugando por dentro, pues da la sensación que mejora algo sus prestaciones cuando actúa como interior o de enganche, como en la segunda parte del choque ante el Espanyol, que cuando lo hace de extremo. Al menos, por ahora.

Rodrigo Riquelme, en el amistoso de verano ante el Como. / Joaquín Corchero

Desde aquel encuentro en el Ciutat de Valencia, Rodrigo Riquelme fue bajando en cuanto a minutos disputados: cuatro ante la Real Sociedad, 14 ante Osasuna y 22 en el citado choque ante el conjunto espanyolista. La competencia en los tres puestos de la mediapunta es alta y al futbolista nacido en Madrid le toca, en estos momentos, seguir dándolo todo en cada entrenamiento y aprovechar en los minutos que vaya teniendo. "Soy consciente de las expectativas que hay. Necesito aclimatarme un poco a todo, el cuerpo técnico, compañeros, ciudad, todo y vamos, que no tengan ninguna duda de que van a ver mi mejor versión en poquito tiempo porque es cierto que cada vez me estoy encontrando mejor, me estoy encontrando más cómodo, voy entendiendo mucho mejor lo que pide el entrenador, lo que piden mis compañeros y cada vez siento más este club como mío", comentó Riquelme, al respecto, en una entrevista semanas atrás en Radio Marca Sevilla.

Comenzó jugando como extremo zurdo, pero se le ve algo más de soltura cuando juega por dentro

A la vuelta del parón por los partidos de las selecciones regresa un apretado calendario en el que las rotaciones seguirán presentes en el Betis de Pellegrini, y a buen seguro que Rodrigo Riquelme tendrá oportunidades para mostrar las cualidades que atesora.