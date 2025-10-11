Manu Fajardo: "No hay cinco equipos en España con mejor plantilla que el Betis"

Manu Fajardo desprende responsabilidad, felicidad, exigencia y beticismo. Disfruta de su profesión en el equipo que lleva dentro y vive su buen momento profesional haciendo partícipe a su amplio grupo de trabajo, desde Álvaro Ladrón de Guevara, secretario técnico verdiblanco, pasando por cada unos de los scouts, trabajando a destajo en su despacho de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Allí recibe a Diario de Sevilla mientras ojea en su ordenador la base de datos de jugadores a controlar, con una camiseta en la pared del homenaje a Rafael Gordillo en su despedida en Heliópolis y otra de Joaquín, amén de un amplio póster del último Betis campeón de Copa. Sereno, comedido y con ambición analiza el presente y futuro del cuadro de La Palmera.

Pregunta.–¿Cómo lleva el día a día con Pellegrini con el tema de la renovación presente?

Respuesta.–Bastante bien. Entre ambas partes existe una relación de máximo respeto. El mismo que existe también entre el Consejo de Administración, o la figura más personalizada de Ángel, José Miguel y Ramón, con Manuel. Yo lo llevo con muchísima naturalidad.

P.–Hablaba Pellegrini de acabar con la incertidumbre. ¿Puede haber una renovación pronto o el club se mantiene en su hoja de ruta?

R.–Las cuestiones entre Manuel y el Betis las trato de forma interna. Durante la temporada habrá momentos para hablar de la situación de Manuel.

Manu Fajardo, en un momento de la entrevista. / Juan Carlos Vázquez

P.–Repasando varios nombres propios, uno de ellos es Amrabat. Un futbolista de perfil físico dentro de esa composición del centro del campo que comentaste en verano. ¿Os habéis plantado ya su posible continuidad?

R.–Estamos muy satisfechos por la composición del plantel en tres cuartos de campo. Creo que tenemos perfiles diferentes en el apartado físico, que es muy importante en el fútbol actual. Lo hemos vivido y sufrido en primera persona en competiciones europeas. Y con Amrabat, aunque es pronto, ya se ve que el compromiso, la adaptación y la ilusión del jugador por estar aquí más temporadas es algo real. Con el devenir de las jornadas iremos viendo.

Manu Fajardo habla sobre Sofyan Amrabat / Juan Carlos Vázquez

P.–Otro nombre a resaltar es el del Cucho. ¿Puede ser ésta la temporada en la que explote como goleador en la Liga?

R.–Sí, yo inclusive voy más allá. Creo que ahora tanto Pellegrini como su cuerpo técnico están logrando que el Cucho, en los partidos, esté más cerca de la zona de influencia, del área. Y me gustaría poner en valor el sacrificio que pone el Cucho en todos los partidos. También creo que sirve de motivo de satisfacción para la dirección deportiva, porque en su momento pudo ser considerado un fichaje de riesgo para muchos por llegar de la MLS. Pero nosotros estábamos convencidos de que el nivel y el rendimiento del Cucho iba a ser inmediato en un contexto Betis. Se demuestra que teníamos razón.

"El físico es clave en el fútbol actual; la ilusión de Amrabat por seguir aquí es algo real" — Manu Fajardo - Director deportivo del Betis

P.–Quizás, al que le está costando un poco más es a Riquelme. ¿Cómo lo ve?

R.–Pues lo veo muy ilusionado. También, siendo autocrítico, es consciente de que a lo mejor le está costando un poco más. Creo que también la dificultad o la competencia hay en la línea de tres mediapuntas, pero estoy convencido también de que Riquelme va a dar muchas alegrías a la afición del Betis.

P.–Estamos viendo el magnífico rendimiento de Pablo García en el Mundial sub 20. Renovó no hace mucho, pero ¿es posible un blindaje? Y a usted, personalmente, ¿le gusta más jugando de delantero o como extremo?

R.–Las situaciones contractuales me gusta tratarlas de manera interna y la de Pablo García sería una cuestión a tratar con mucho respeto. Está en un proceso formativo y el exceso de azúcar considero que en el mundo del fútbol no es bueno. Creo que el rendimiento que está dando en el Mundial de Chile es motivo de satisfacción para el Betis. Respondiendo a la segunda cuestión, Pablo García creo que cerca del área, en cualquier posición, puede dar un nivel muy bueno. A mí, arrancando desde el perfil derecho, es donde más me gusta.

Manu Fajardo, concentrado, en un momento de la entrevista. / Juan Carlos Vázquez

P.–Hablemos de Antony. ¿Cómo fueron aquellas últimas horas del cierre de su fichaje y qué sensaciones vivió en el coche cuando lo recogió en un aeropuerto plagado de béticos?

R.–Antony nos dio facilidades. Se mantuvo firme en la decisión de jugar sólo en el Betis. Y respecto a la recogida en el aeropuerto, lo he dicho muchas veces, soy un aficionado más. Quizás, incluso, en algunos momentos me cuesta cambiar ese chip de aficionado a director deportivo. Y obviamente lo viví con muchísima ilusión, pero no lo disfruté al máximo porque la operación de Amrabat también estaba en marcha. Conducía y pensaba en los pasos ejecutarla.

P.–Precisamente, tanto usted como su compañero Álvaro Ladrón de Guevara (secretario técnico), sois del Betis. ¿Le transmiten al futbolista lo que significa el Betis?

R.–Sí, el jugador del Betis, desde que llega a la entidad y no sólo los que llegan nuevos, también los que están aquí, son conscientes en todo momento de lo que supone portar esta camiseta cada semana. Para mí, como director deportivo, de lo que más orgulloso estoy es de la relación que hemos logrado formar, tanto Álvaro como yo, en el rol de director deportivo y él en el de secretario técnico, de la relación tan bonita que tenemos con el vestuario.

"A veces cuesta cambiar el chip de aficionado a director deportivo, soy un bético más" — Manu Fajardo - Director deportivo del Betis

P.–También, como comentó en la presentación de Antony, el hecho de generar un contexto en el que el futbolista se sienta cómodo para rendir es clave para que se decante por la opción de venir al Betis. ¿Qué importancia le da a seguir trabajando ese aspecto?

R.–Le doy muchísima. A mí, cuando me hablan del rendimiento óptimo, por ejemplo de Valentín Gómez, al final creo que el contexto que hemos preparado entre todos, departamento de comunicación, marketing... es el ideal para que dé un rendimiento inmediato.

"No habrá problemas con Isco para renovar, será una layenda como Gordillo y Joaquín" — Manu Fajardo - Director deportivo del Betis

P.–Y el último y gran nombre propio es el de Isco. Primero, ¿cómo lo ve en el día a día? Y segundo, ¿cómo va el tema de su renovación?

R.–Estoy convencido de que con Isco no va a haber ningún tipo de problema. La relación es maravillosa entre Isco y todos los que formamos parte del Betis. Isco será leyenda importante en este club, al igual que lo fueron Gordillo y Joaquín.

Manu Fajardo habla sobre Isco Alarcón

P.–¿Cree que la plantilla actual, de todos los años que lleva aquí Pellegrini, es la de más calidad?

R.–Es pronto para valorar. Creo que las notas hay que ponerlas al final de la temporada. Sí creo y considero que la plantilla está muy equilibrada y compensada, que prácticamente puede tener dos onces de máximo nivel para optar a quedar lo más alto posible en todas las competiciones.

P.–Y hablando de ello, viendo el resto de rivales que van a estar en la zona alta, ¿es el año de intentar dar ese salto para jugar la Champions?

R.–Creo que no es una obligación ir a la Champions, basándonos en los presupuestos que hay en la Liga, pero sí es un sueño. Puede ser un reto también, sería algo maravilloso. Sí creo que entrar en Europa tiene que ser una obligación para nosotros. O te lo reflexiono de otra forma, creo que no hay cuatro equipos actualmente, cinco equipos en España, que tengan mejor plantilla que el Betis.

Manu Fajardo habla sobre la Champions

P.–A la Champions también se va vía Europa League. Parafraseando a Isco, ¿qué porcentaje de engorilamiento hay en el Betis este año con esa competición?

R.–Bueno, creo, lo que veo en el ambiente, lo que respiro es que el nivel de engorilamiento, no sólo con Europa, sino en líneas generales, es máximo. Creo que el nivel de compromiso, de solidaridad, de respeto, de ilusión cuando miro a la cara a mis jugadores es máximo. Y la verdad es que también eso me ilusiona.

P.–Le pregunto por la Copa, que ha tocado el Atlético Palma del Río de Sergio León, ¿qué le parece esta primera eliminatoria? Y, por supuesto, ¿cómo encaráis un trofeo que es el que más alegría le ha dado al Betis?

R.–Hablé el otro día con él (Sergio León). Descolgó la llamada y me dijo, "no me vayas a pedir igual que al Coleta (Son, del Ludogorets) y me meta en propia puerta". A mí, particularmente es una competición que me hace muchísima ilusión. Como aficionado bético la he vivido y disfrutado.

"Soy exigente, no me conformo con haber llegado a una final europea; quiero más" — Manu Fajardo - Director deportivo del Betis

P.–Estamos en octubre, pero de aquí a nada en noviembre empieza a moverse el mercado. ¿Tenéis claro las posiciones que se pueden reforzar? Un delantero más, un lateral izquierdo…

R.–El modelo que yo en primera persona intento instaurar y llevar a cabo, del cual cada día estoy más orgulloso, porque entiendo que los scouts que forman parte de la estructura del área deportiva del Betis cada vez asumen más protagonismo en la toma de decisión, cada vez son más valientes, entienden más lo que nosotros les exigimos desde esta posición. Me siento en un momento como director deportivo con muchísima ilusión, con muchísima convicción en lo que veo en el día a día, en el equipo que tengo la gran suerte de liderar. Por lo tanto, lo afronto con muchísima tranquilidad, porque la dirección deportiva del Betis está preparada y capacitada para afrontar con muchísima garantía los mercados venideros.

Manu Fajardo reflexiona sobre el futuro del Betis y sus sueños

P.–La última, ¿con qué sueño Manu Fajardo esta temporada?

R.–Me veo aquí por muchísimos años. Soy una persona muy autocrítica, muy exigente. No me conformo con haber llegado por primera vez a una final europea o por haber ido a Europa por quinto año consecutivo. Y sí, adquiero el compromiso con los béticos de que trabajaré día y noche junto a mi equipo, para que ellos vuelvan a vivir noches como las que vivieron en Polonia cuanto antes.