Manu Fajardo y a quien volvería a firmar para el Betis: "Su salida fue la que más me dolió"

Cuando se trabaja en lo que a alguien le gusta, no se trabaja nunca, suele decirse. Eso es precisamente lo que le ocurre a Manu Fajardo, director deportivo del Betis y bético de cuna. Dentro de la amplia entrevista que ha concedido a Diario de Sevilla en su despacho en la ciudad deportiva Luis del Sol destacan también algunos temas que no dejan indiferente a nadie.

Desde el valor que tendría hoy Rubén Castro y su comparación con Pablo García hasta la decisión más complicada que ha tenido que tomar como director deportivo, pasando por anécdotas de viajes, el futbolista que le gustaría que volviese al conjunto bético y alguna historia más de algunos de los fichajes que ha realizado.

Manu Fajardo en la entrevista con Diario de Sevilla / Juan Carlos Vázquez

El día a día de Manu Fajardo

Pregunta: ¿Cómo es un día de Manu Fajardo?

Respuesta: "Suelo llegar temprano a la ciudad deportiva, antes de las ocho, ocho y media máximo, depende del tráfico que empuje en el centenario. Estar con Manuel -Pellegrini-, desayunar con él, desayunar con los chicos, reunirme con el cuerpo médico, organizar las tareas con Álvaro, con Andrés. Controlar un poco también. Me gusta pasar por las mesas de los distintos scouts, ver qué piensan, ver qué están visualizando en aquel momento. Formar parte de la entrega de tarea cuando la lleva a cabo el secretario técnico. Creo que es importante que el scout entienda por qué se le encomienda una tarea concreta, que ellos se sientan partícipes de la decisión. Y bueno, ese es mi día a día. La verdad es que suele ser intenso, suele ser muy dinámico y disfruto desde el primer instante que piso en la ciudad deportiva".

El equipo de trabajo de Manu Fajardo / Juan Carlos Vázquez

Un apasionado del trabajo en equipo Manu Fajardo se compone como uno de los directores deportivos más innovadores del panorama nacional, pero nunca está sólo. Junto a Álvaro Ladrón de Guevara en la secretaría técnica y todo su amplio equipo, tienen un dominio total de todos los mercados a nivel mundial y sobre todo, de distintas técnicas de trabajo que buscan no dejar ningún hueco al error en las planificaciones deportivas. El valor humano, lo más importante para el director deportivo.

P: ¿La decisión más difícil que ha tomado?

R: "A nosotros nos pagan por tomar decisiones y siempre cuando se trata de alguien al que le tienes que comunicar que la dirección deportiva de Real Betis va a cambiar. Estas cuestiones creo que no es del todo cómodo dirigirte a una persona para decirle que sí, que dentro de la entidad has trabajado, pero como te decía anteriormente, entiendo que me he formado para ello, que en mi día a día tengo que tomar decisiones que a lo mejor no son agradables, pero hay que tomarlas".

Manu Fajardo admite cuál fue la salida que más le dolió del Betis

Una historia que no se olvida y el cariño por Pezzella

P: Al margen de Antony, esa historia de fichaje que no se le va a olvidar...

R: "Quizá Pablo Fornals, con la anécdota de que no se pudo inscribir. Ahí oficialmente no era director deportivo cuando yo estaba al frente y en ese momento el TMS me marcó un poquito. Un fichaje como el de Pablo, como hacía muchísimas ilusiones, estamos bien disfrutando de él a lo máximo, tanto a nivel personal como profesional, sí me marcó un poquito. Y luego también creo que el de Johnny. Al final, cuando ya cerramos la operación de Johnny, fui la persona que el club decidió que tenía que viajar, conviví con Johnny y con su familia durante diez días aproximadamente en Brasil y la verdad que lo recuerdo con muchísima ilusión por lo que ha sido Johnny para el Betis y sobre todo por la relación personal que hice con él".

P: Un exfutbolista del Betis al que le gustaría volver a firmar

R: "Tengo un especial respeto, cariño y admiración por Pezzella. La verdad que de la salida del Betis fue la que más me dolió quizás, porque cuando asumí el rol de director deportivo siendo un perfil joven, me trató tanto él como Claudio y demás. Y eso a mí no se me olvida. Al final fue mi capitán, lo que pudiese necesitar. Y entre ellos hay una relación magnífica, de muchísimo respeto. Y luego también me quedé con más ganas de haber conocido más a Sergio Canales. Ahora, bueno, él salió recién llegado a nosotros, estuve en México con él y creo que tanto a Sergio como a Manuel, como a mí nos caracteriza esa exigencia del día a día, de querer mejorar y demás".

El valor de Rubén Castro en la actualidad

Rubén Castro, un partido inolvidable y la comparación con Pablo García

P: ¿Estuvo en aquel famoso Betis - Alcorcón del ascenso?

R: "Sí, estuve en el Betis Alcorcón, estuve en Zaragoza el día que un aficionado del Betis murió en la carretera de vuelta. Yo venía en una de esas furgonetas. Estuve en Liverpool, estuve en Roma, estuve en Santander, estuve en Salamanca, he ido mil veces andando al estadio de Sevilla con mi afición. Son momentos que guardo con especial cariño".

P: ¿Cuánto valdría hoy Rubén Castro?

R: "Bueno, la verdad que sería incalculable. El gol es lo más caro. Me preguntabais antes sobre cuál era la mejor posición para Pablo García... Creo que siendo perfiles diferentes entre Pablo y Rubén hay muchísima similitud porque ambos necesitan una situación para hacer un gol, pero el valor de Rubén ahora mismo sería incalculable".

Su tipología de plantilla y el tema Ceballos

P: ¿Cómo es la plantilla que quiere hacer Manu Fajardo en cuanto a números?

R: "Bueno, te diría que quizás hay un modelo de 7 u 8 jugadores top, 6 u 7 jugadores de un rendimiento óptimo también. Creo que todas las plantillas deben de tener siempre 6 u 7 activos. Los activos también pueden ser jugadores top. Por ejemplo, Johnny era un activo y era jugador top, pero creo y considero que las plantillas tienen que estar equilibradas. Pueden tener jugadores de muchísima jerarquía, acostumbrados a jugar en contextos de grandes ligas, de grandes clubes, inmediatos, españoles, jóvenes activos que se hagan apuestas de club".

Dani Ceballos en el encuentro del Real Madrid en la Champions League contra el Salzburgo / Europa Press

P: ¿Entiende cómo ha gestionado el Real Madrid el tema Ceballos?

R: "Creo que no sería justo por mi parte valorar cómo gestionan la situación de respeto, obviamente, en Madrid. De igual forma, el respeto y admiración partícipes de todos los jugadores que han jugado aquí. No dudo en absoluto del amor de Dani hacia el Betis, del amor también y el respeto de los aficionados del Betis hacia Dani. Pero bueno, en el mundo del fútbol hay muchos factores en juego y a veces, por distintas situaciones y circunstancias, las cosas se terminan de dar y nada, un fuerte abrazo a Dani y a su familia. Ojalá pueda disfrutar más del fútbol en Real Madrid y los mayores éxitos a nivel profesional y personal para él".