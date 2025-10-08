Manu Fajardo, suspendido por 15 días por sus críticas al árbitro en el Espanyol-Betis

El Comité de Disciplina de la RFEF ha dado a conocer este miércoles la sanción para Manu Fajardo, director deportivo del Betis, después de que en el acta redactada por Iosu Galech Apezteguía el pasado domingo, el colegiado navarro reflejaba que el dirigente bético se había dirigido a él al término del partido del RCDE Stadium, en actitud "agresiva" y "amenazante".

"Una vez finalizado el partido, Manuel Fajardo Mateo, identificado como director deportivo del Real Betis, se dirigió a mi en actitud agresiva y claramente amenazante llegando a tocarme con su brazo en el hombro en reiteradas ocasiones en los siguientes términos "'estáis jugando con el pan de mucha gente'". Tuvo que ser sujetado por diferentes miembros de su equipo", exponía el árbitro en el acta del partido.

Pues el Comité de Disciplina ha resuelto lo siguiente: “Manuel Fajardo Mateo "MANUEL FAJARDO MATEO" (Real Betis Balompié ) 15 días de suspensión por Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD. (Artículo: 124)”, explicaba la RFEF en su escrito.

Dicho artículo 52 indica lo siguiente en su punto 4: "En las competiciones de carácter profesional, la sanción de amonestación de directivos, futbolistas, entrenadores y auxiliares, llevará consigo, para el club de que se trate, multa accesoria en cuantía de 180 euros cuando se trate equipos adscritos a Primera División, y de 90 euros cuando se trate de equipos adscritos a Segunda División. La sanción de suspensión conllevará multa por importe de 350 euros, cuando se trate equipos adscritos a Primera División, y de 200 euros cuando se trate de equipos adscritos a Segunda División, por cada partido o mes que abarque". Esta sanción a Manu Fajardo coincide con el parón liguero.