El CTA se justifica: califica el empujón de Roberto como "leve" para afirmar que el penalti está bien señalado

El Comité Técnico de Árbitros (CTA), a través del quinto programa 'Tiempo de revisión', analizó algunas de las jugadas polémicas de las últimas dos jornadas entre las que destacó el penalti señalado por Galech Azpeteguía, a instancias de Pizarro Gómez desde el VAR, concluyendo que la jugada está bien arbitrada.

Analiza la jugada en dos partes y el CTA resalta que en la primera, el jugador del Espanyol Roberto contacta "de forma leve" con el defensa del Betis Valentín Gómez en una acción "sin incidencia directa en el desarrollo posterior de la jugada". ¿Cómo se puede medir por una imagen si es más o menos leve? ¿Cómo unos profesionales del fútbol no entienden que en el aire cualquier leve toque es desequilibrante?

Lo cierto es que el VAR, pese a que el colegiado de campo pidió otras imágenes, nunca ofreció al árbitro navarro la toma de televisión desde la portería de Pau López en la que se ve cómo el delantero mete el brazo y lo curioso es que el CTA se atreva a calificar de leve un empujón, algo imposible de medir cuando se ve que Valentín Gómez es desequilibrado estando en el aire.

En la segunda parte, el mismo defensor, explica el CTA, el central impacta con su brazo en la cara del uruguayo Leandro Cabrera. El VAR intervino para llamar al colegiado Iosu Galech Apezteguía, que tras ver las imágenes señaló penalti y amonestó al jugador verdiblanco con tarjeta amarilla. "En esta caso, la primera acción no constituye infracción sancionable al tratarse de un contacto leve sin impacto en el desarrollo del juego. La segunda acción, revisada por el VAR, se ajusta a la definición de conducta temeraria, por lo que la sanción de penalti y amonestación es correcta. La intervención del VAR se ajusta al protocolo", concluye el CTA.