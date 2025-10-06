El audio del VAR acrecenta las quejas béticas

Cada principio de temporada la teoría está clara: el VAR no puede influir en la decisión del árbitro de campo. Este curso, incluso, desde el Comité Técnico de Árbitros se hablaba de que iba a ser un VAR con menos protagonismo en la intervención de las acciones, pero todo sigue igual…, al menos para el Betis, que casi pierde dos puntos sobre la bocina por el penalti señalado en contra con el tiempo cumplido en Cornellà.

La acción enfadó mucho a la expedición verdiblanca. Pellegrini dijo que no vio la celebración de Pau López porque se fue adentro, ya que si no lo expulsaban; Manu Fajardo, según el acta, se dirigió al colegiado en un tono amenazante y Joaquín escribió en redes sociales que habían jugado “contra 13”.

Una jugada polémica que los audios del VAR que publican la Federación y LaLiga ha acrecentado incluso la indignación en el beticismo.

"Iosu, soy Valentín. Te recomiendo un OFR para que valores un potencial penalti. Te voy a mostrar una cámara potente donde vas a ver la mano del defensor del Betis, cómo se abre e impacta con el codo sobre la cara del jugador del Espanyol. Con esta imagen vas a ver el impacto. Cuando estés en pantalla me dices y ahora te abro”, le decía desde el VAR Pizarro Gómez. "¿Tenemos otra cámara, otro ángulo? ¿Desde el otro lado la tenemos, para valorar todas las opciones?”, le pedía Galech Azpeteguía. “Te puedo poner reversa para que veas que no hay falta previa. Aunque se nos va un poco, pero ves que no hay falta previa”, repetía Pizarro Gómez, sin dar aún una imagen del empujón sobre Valentín Gómez, que lo desequilibra en el aire. En televisión se vio una imagen desde la zona de la portería de Pau López en que se ve como Roberto le mete el brazo por detrás al central argentino cuando está en el aire, desequilibrándolo y Pizarro Gómez pincha una imagen desde el lado contrario a una velocidad superior en la que reconoce que no se ve bien al decir que “se nos va un poco”.

Con el tiempo cumplido, con un empujón que no se ve y después de que Abde sufriera un claro penalti de El Hilali que el VAR no entró a valorar con anterioridad. Por fortuna, Pau López hizo caso a la recomendación de Toni Doblas, preparador de porteros, de lanzarse a la izquierda para llevar los tres puntos a Heliópolis.