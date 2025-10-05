Manu Fajardo al árbitro: "Estáis jugando con el pan de mucha gente"

En un partido tenso e intenso, el final tuvo mucha miga. Las protestas de los jugadores verdiblancos hizo que el colegiado, el navarro Galech Azpeteguía, debutante en Primera, repartiese tarjetas amarillas mientras revisaba en el VAR el polémico penalti cometido por Valentín Gómez, a su juicio por "emplear el brazo de forma temeraria contra un adversario en la disputa de un balón". No vio el empujón previo de Cabrera, que la pelota no va a portería y el ecesario mobimiento de brazo para saltar y que el impacto no es agresión, sino un movimiento natural en un juego de contacto físico. La tiranía del frame.

Lo Celso y Chimy Ávila también recibieron tarjetas amarillas por protestar desde el banquillo. Y Pau López "por retrasar la puesta en juego del equipo rival con ánimo de perder tiempo" antes de que Puado lanzara. Al final el Betis se fue de Cornellà con seis amarillas, cuatro por esta última acción en un partido en el que hizo cuatro faltas. El Espanyol y sus 16 faltas acabaron sólo con dos amonestaciones.

Un final caliente que puede tener consecuencias para Manu Fajardo, un hombre templado siempre en su tono y declaraciones por quien corre sangre verdiblanca en las venas. Y acabó estallando el dirigente bético, cuya acción con el árbitro fue recogida en el acta por éste: "Una vez finalizado el partido don Manuel Fajardo Mateo, identificado como director deportivo del Real Betis, se dirigió a mí en actitud agresiva y claramente amenazante llegando a tocarme con su brazo en el hombro en reiteradas ocasiones en los siguientes términos: "Estáis jugando con el pan de mucha gente". Tuvo que ser sujetado por digerentes membros de su equipo", finaliza la redacción del acta.