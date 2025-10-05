Pellegrini: "No vi la celebración de Pau, me fui porque si no me iban a expulsar"

Manuel Pellegrini cumplió hace poco 72 años y con su trayectoria habla claro. Siempre desde el respeto, pero sin miedo a decir lo que piensa. Y así lo expresó tras el triunfo de su Betis en Cornellà frente al espanyol por 1-2, cuando indicó que al colegiado le "faltó personalidad" para mantener su decisión a pesar de que lo llame el VAR, porque "a Valentín Gómez lo empuja el delantero en el salto y el balón no va hacia la portería".

"Los árbitros se enredan solos en los partidos", indicó el técnico al ser cuestionado por la última acción que pudo ser decisiva, un penalti pitado vía VAR en una acción intrascendental en la que se pita un golpe de Valentín Gómez con la mano en Cabrera cuando saltaba en la pugna por el balón: "sólo en la señalaización del penalti pudo igualar el partido. Era un balón sin trascendencia, cruzado, un salto natural en el que empujan al defensa... El VAR `puede intervenir cuando quiere, pero es el árbitro el que decide. Ve si es accion de gol o no. Si el colegiado no tiene personalidad para mantener su decisión es el único culpable, porque es quien toma la determinación final. El VAR es una ayuda, pero el árbitro debe saber usarla", explicó el chileno, que incidió en esa idea: "No sé si tuvo personalidad suficiente. Dos minutos pasados del tiempo, un balón que no va a ortería, el denatero empuja al defensa. Un aspecto puntual pudo determinar el marcador", dijo el Ingeniero, que dijo que no vio la parada de Pau López al ser cuestionado por su celebración: "No la puedo valorar, poque no vi el penalti. Me fui para adentro porque si no me iban a expulsar".

Sobre el encuentro el preparador bético destacó la capacidad de reacción de su equipo, "que apenas dejó ocasiones a un rival tan ofensivo". "No pudimos preparar el partido porque llegamos de Bulgaria de madrugada y sólo trabajamos en la recuperación. Ganamos a un equipo que estaba invicto en su casa remontando. El segundo tiempo fue nuestro", defendió Pellegrini que añadió: "No nos crearon ocasiones clara y el gol llegó en un rechace de un córner. En el segundo tiempo salimos desde el incio a por el partido. Tratamos de hacernos con la pelota. El Espanyol es un conjunto muy ofensivo y era importante tener la pelota ante un rival que es más creador que destructor. El control del balón nos permitió crear las ocasiones para marcar", afirmó.

Por último, Pellegrini destacó la "maduración" de dos futbolistas imoprtantes como Cucho Hernández y Abde, porque tiene claro que "dentro de un buen funcionamiento colectivo deben aparecer individualidades".