Pau López y el consejo decisivo de Toni Doblas

Pau López se erigió en el protagonista del triunfo del Betis en Cornellá con su parada a Puado en el penalti ya en el tiempo de prolongación. Un penalti polémico y que, según Manuel Pellegrini, revela la falta de personalidad del coleagido, pero "pintaba tragedia y se pudo salvar", indicó el portero bético.

"Habría sido injusto perder así. Se han encontrado con un gol de la nada y el equipo dio mejor versión en la segunda parte. Fue un encuentro igualado, pero sin muchas ocasiones. Ellos se encontraron con el gol, pero el equipo se repuso y le dio la vuelta al marcador. Podía haber acabado en tragedia, pero por suerte pudimos ganar", indicó el catalán.

Sobre su parada relató: "Intenté alargar el lanzamiento de penalti lo máximo posible para que el delantero pensara demasiado. Mientras el árbitro revisaba la acción hablé con Doblas y me aconsejó tirarme a mi izquierda, porque había estudiado los lanzamientos de Puado y venía de fallar titar al centro el último y de fallar tirando cruzado el anterior. Creímos que iba a cambiar y se dio bien. Doblas me dijo que si fuera yo se tiraría a la izquierda. Cuando alguien con su templanza me dice eso lo tenía ya claro. Al final se dio y pudimos celebrarlo", explicó el guardameta, que pidió "perdón si alguien se ofendió" por su celebración: "Si alguien se siente ofendido pido disculpas. Es un gesto de celebración y si hay algo fuera de lugar pido disculpas, pero hay que entender el momento, que es una jugada clave en el último minuto que había que celebrar. Es un gesto evitable, porque he jugado aquí y respeto a la afición del Espanyol, pero son momentos que no pudes controlar. Me disculpo públicamente si alguien se ha sentido ofendido" repitió el catalán, consciente de que "el equipo está diseñado para estar arriba". "El míster cuenta con todos los jugadores y espero que los lesionados se recuperen pronto para seguir creciendo", finalizó.