Joaquín Sánchez lanza un dardo al arbitraje: "¡A pesar de jugar contra 13, mucho Betis!"

El partido entre el Real Betis Balompié y el Real Club Deportivo Espanyol ha sido de todo, menos tranquilo. Ha terminado con un penalti bastante riguroso pitado en contra de los verdiblancos en el último minuto que ha merecido la crítica de todos los estamentos del conjunto bético. Pellegrini, Manu Fajardo, Joaquín Sánchez... Todos se han manifestado de distinta forma, bien públicamente o bien dentro del túnel de vestuarios. Y es que al margen de la acción del final del partido, ha sido un encuentro en el que los pericos han hecho 16 faltas por cuatro de los béticos, y los que han acabado con seis tarjetas han sido los verdiblancos por dos de los locales.

Ante la polémica, las reacciones en redes sociales no han tardado. Primero la manifestación de Joaquín Sánchez, leyenda bética que estaba en el palco del RCDE Stadium junto a Rafael Gordillo, no ha podido evitar mandar un claro mensaje en contra del arbitraje, tanto sobre el colegiado principal, Iosu Galech Apezteguía, como al del VAR, Valentín Pizarro Gómez. "Hoy hemos ganado a pesar de jugar contra 13. Mucho Betis", señalaba el del Puerto de Santamaría.

La storie de Joaquín en Instagram

Otras reacciones en el Betis

Una de ellas ha sido la de Manu Fajardo, director deportivo de la entidad bética, que en el túnel de vestuarios se dirigió con un gran enfado al árbitro, tal y como este ha recogido en el acta: "Una vez finalizado el partido don Manuel Fajardo Mateo, identificado como director deportivo del Real Betis, se dirigió a mí en actitud agresiva y claramente amenazante llegando a tocarme con su brazo en el hombro en reiteradas ocasiones en los siguientes términos: "Estáis jugando con el pan de mucha gente". Tuvo que ser sujetado por diferentes miembros de su equipo", finaliza la redacción del acta.

Luego, también Pellegrini se ha quejado mucho en rueda de prensa: "sólo en la señalización del penalti pudo igualar el partido. Era un balón sin trascendencia, cruzado, un salto natural en el que empujan al defensa... El VAR puede intervenir cuando quiere, pero es el árbitro el que decide. Ve si es acción de gol o no. Si el colegiado no tiene personalidad para mantener su decisión es el único culpable, porque es quien toma la determinación final. El VAR es una ayuda, pero el árbitro debe saber usarla".