Pau López hace un criticado gesto tras parar el penalti con el Betis y se disculpa tras el partido

Iosu Galech Apezteguía era el encargado de impartir justicia en el RCD Espanyol - Real Betis Balompié que se celebraba este domingo en el estadio del conjunto catalán y ha tenido algunas decisiones que han desesperado por completo al conjunto de Manuel Pellegrini. La sensación que transmitió desde el inicio del partido es que no supo cortar a tiempo las numerosísimas entradas duras que sufrían los jugadores del conjunto verdiblanco en la primera parte. De hecho, el choque terminó con 16 faltas del conjunto perico y cuatro de los heliopolitanos, pero el Betis recibió seis tarjetas amarillas y los catalanes dos.

En los últimos instantes del encuentro, el colegiado decidió ir a mirar al VAR una acción de un centro cruzado en la que Valentín Gómez recibe un empujón de Roberto y en ello golpea a Leandro Cabrera con la inercia del movimiento. En un principio no hubo señalización del colegiado pero tras verlo en la pantalla, lo señaló. Tras esto, es cuando llega la polémica con la acción de Pau López.

Celebró contestando a los aficionados

En la retransmisión del partido se pudo escuchar en numerosas ocasiones a través de la televisión cómo cada vez que Pau López tacaba la pelota recibía numerosos pitos, sobre todo del sector que se encontraba detrás de la portería. Cuando paró el penalti, rápidamente se giró hacia la grada con las manos en los oídos en un gesto que reflejaba claramente la tensión que había en el terreno de juego y también con los aficionados.

En un momento de muchas sensaciones, ha sido difícil para el catalán controlarse y después del partido ha hablado claramente de lo que ha sucedido y ha pedido disculpas.

Pau López para el penalti de Puado. / Enric Fontcuberta / Efe

Las reacciones tras el partido

"Ha sido un final con muchas emociones. Pintaba a tragedia pero al final lo pudimos salvar. Hubiese sido injusto dejarse puntos, pero sí que es verdad que el equipo no ha dado su mejor versión en la primera parte. En la segunda hemos hecho lo que el míster nos ha pedido y ha salido bien. Cuando te dicen que va a revisar ya tiene mala pinta. Hablé con Toni Doblas, me estuvo comentando los últimos lanzamientos y que me lanzase a mi izquierda. Recé y me lancé ahí. Creo que ha habido algún gesto por mi parte que era evitable, máximo respeto a la afición, hay veces que es difícil controlarse, pero a través de la televisión del Betis me disculpo si alguien se ha sentido ofendido", comentaba el catalán tras el partido sobre la acción del penalti.

"Los árbitros enredan los partidos solos. Por suerte no nos costó dos puntos. Creo que el VAR puede intervenir, pero el árbitro es el que debe tomar la decisión. Que no tenga la personalidad para mantener la decisión es más importante", señalaba también Manuel Pellegrini sobre la acción.