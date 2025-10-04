Pellegrini, de la confianza en Natan y Valentín al buen hacer de Junior y Ricardo Rodríguez

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del encuentro ante el Espanyol, tratando diferentes cuestiones, entre ellas la del momento del eje de la zaga y del puesto de lateral zurdo.

"En cuanto a la pareja de centrales, los dos centrales diestros se lesionaron y tuvimos que poner un zurdo en el sector derecho. Natan está más preparado, Valentín venía de una liga nueva. Natan se ha adaptado no bien, sino muy bien. Si vemos la parte defensiva no nos han marcado goles en los dos últimos partidos. A un zurdo se le cuestiona más en el lado diestro. Son jugadores trabajadores que se adaptan bien", ha indicado el chileno al ser preguntado por la situación de Natan y Valentín Gómez.

Sobre el rendimiento de Junior y Ricardo Rodríguez, el preparador verdiblanco ha explicado lo siguiente: "Son dos jugadores que tienen bastante trayectoria. Ricardo es sólido defensivamente, cumple y tiene jerarquía, quizás deba tener algo más dinamismo en ataque, pero ha hecho una muy buena temporada desde que llegó. Quizás Junior tiene que readaptarse a la Liga, venía a la Liga inglesa, con un ritmo más alto. Nuestro funcionamiento defensivo es especial y tiene que adaptarse a eso. Ambos nos van a responder plenamente en esa posición".

Pellegrini también ha tratado otros temas:

Cómo llega el equipo al partido ante el Espanyol

"El equipo llega bien. Sabemos el desgaste que produce un viaje. Pero la motivación de ganar es importante y con la conciencia de la importancia de ganar los tres puntos. El Espanyol es un rival complicado, tienes buenos resultados de local, es bastante ofensivo. Veo al plantel motivado y con una autoexigencia alta".

Amrabat y Deossa

"Espero que algunos jugadores estén después del parón. En principio, Sofyan debiera estar a la vuelta de estos quince días. Nelson tiene dolor tobillo, pero estos últimos días ha mejorado, espero que en estos 15 días estén de vuelta".

Antony

"La temporada pasada los dos goles fueron grandes, el de Gio y Antony. El portero de ellos salvó goles impresionantes. Antony es distinto analizarlo el año pasado a éste. El año pasado fue el partido 34 de la temporada. Ahora tuvo un parón largo, pero del punto de vista táctico y físico está cumpliendo plenamente. Desde el punto de vista ofensivo el otro día dio una asistencia y marcó un gol. Partido tras parido va a seguir demostrando su calidad".

Abde

"Es muy importante temporada tras temporada mejorar. Tiene condiciones físicas y de fútbol muy buenas. La estadística así lo dice, es el que más crea ocasiones y menos convierte. En estos momentos tiene que ir mejorando. Le tenemos mucha confianza por su exigencia personal".

Alternancia en la portería

"En cuanto a los porteros vienen los dos de momentos especiales. Álvaro llevaba siete meses sin jugar. Necesita un tiempo para adaptarse a la parte competitiva. Pau también no venía con mucha continuidad, se lesionó… Es un tema que lo veremos viendo partido tras partido. Adrián nos aporta en la parte grupal y también tendrá su oportunidad".