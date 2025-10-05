Los 17 futbolistas que jugaron en Espanyol y Betis: dos jugarán hoy

El Real Betis Balompié visita este domingo al RCD Espanyol en el RCDE Stadium con el objetivo de hacer buenos los resultados que viene obteniendo en competición liguera que eleva la confianza de los de Manuel Pellegrini a buenos niveles al mismo tiempo que con la obligación de mantener el nivel y cosechar la primera victoria de la temporada en liga a domicilio. Y es que los del Ingeniero acumulan hasta el momento tres empates en tres salidas (Elche, Celta y Levante). Habrá cambios en el once del combinado verdiblanco con futbolistas que regresan a la titularidad tras no jugar en Europa, como es el caso de Antony, Cucho Hernández o el guardameta que parece que está teniendo más confianza por parte del chileno; Pau López.

El meta catalán regresará este domingo a la que fue su casa durante tres temporadas en las que dejó un gran sabor de boca por el rendimiento, a pesar de que salió gratis del equipo de Barcelona. Jugó en total 78 partidos con la zamarra periquita y se compone como uno de los 17 futbolistas que a lo largo de la historia han compartido las dos camisetas: la verdiblanca y la blanquiazul.

Adrián y Pau López se ejercitan en la ciudad deportiva del Betis. / José Manuel Vidal / Efe

De Borja Iglesias a Sergio García

Muy sonado fue aquel momento en el que Borja Iglesias pasó en su día de ser jugador del Espanyol al Betis tras hacer efectivo el pago de la cláusula de rescisión. Si en tierras catalanas el rendimiento del Panda fue muy bueno, con 20 goles notados en 43 partidos y devolviendo a los periquitos a Europa, qué decir de los que ha hecho en Heliópolis. En un total de 180 participaciones, el gallego le ha dado a los verdiblancos 52 goles y 10 asistencias, además de continuidad en Europa y un título de Copa del Rey con un bonito gol de cabeza en la final de La Cartuja ante el Valencia.

Otro de los destacados es Sergio García, que en dos temporadas como bético jugó 62 partidos, anotando 21 goles y dando 10 asistencias, pero donde de verdad marcó época fue en Cornellá, donde alcanzó los 220 partidos anotando 47 goles y regalando otros 40 a sus compañeros. Un total de 87 intervenciones de gol para un futbolista que llegó incluso a ser internacional con la Selección Española.

Borja Iglesias agradece el pase de gol a Miranda en el 1-2. / Siu Wu | Efe

Alguno que permanece en plantilla

Precisamente otro que vuelve a casa por octubre es Marc Roca. El pivote del Betis fue una gran venta del Espanyol al Bayern de Múnich como una de las grandes promesas del fútbol español. Hoy es muy probable que regrese como titular debido a la lesión de Amrabat en el centro del campo verdiblanco.

Jordi Amat, Leo Baptistao, José Alberto Cañas, Javi Chica, Carlos García, Ito, Loren Morón, Víctor Ruiz, Salva Sevilla, Sidnei, Vadillo, Verdú y Didac Vila son el resto de jugadores que en su día llegaron a defender los dos escudos en distintas etapas de sus carreras deportivas. Algunos con más éxito y buen recuerdo en clave Betis, como Sidnei, Baptistao, Loren Morón o Salva Sevilla, y otros que se quedaron con la sensación de que lo podían haber hecho mucho mejor en La Palmera.