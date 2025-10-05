Espanyol- Betis: A conquistar el fortín perico

El Betis afronta en la Novena Provincia un encuentro que si es capaz de sacarlo adelante habrá dado un espaldarazo a esa ilusión presente en Heliópolis de pelear, de verdad, este curso por jugar la Liga de Campeones.

Si bien el choque ante el Espanyol no es definitivo, si los verdiblancos consiguen una victoria se marcharán al parón con las mejores sensaciones, reafirmando el crecimiento mostrado en los últimos encuentros. La empresa no les resultará fácil, pues delante tendrán a un conjunto perico que al calor de su público está invicto en lo que va de Liga, pero Pellegrini y sus pupilos tienen un nivel elevado de autoexigencia y están enfocados en esta cita de Cornellá desde el pitido final en el pulso ante el Ludogorets en Bulgaria. Llega así el momento para ponerse, otra vez, el mono de trabajo, tirar de oficio y realizar un partido serio y solvente en pos de la victoria.

PELLEGRINI MUEVE PIEZAS SIN AMRABAT

En cuanto al posible once, los planes de El Ingeniero giran en torno a la ausencia de Amrabat, baja de última hora pa este choque. El marroquí sufrió un fuerte golpe ante los búlgaros y aunque no reviste gravedad, volverá ya después del parón. Así, todo hace indicar que Marc Roca y Fornals formarían el doble pivote del conjunto bético, con Antony –descansó en la jornada europea– por la derecha, Lo Celso de enganche y Abde en la izquierda, con el Cucho como hombre más adelantado. En la defensa deben estar Bellerín, Natan, Valentín Gómez y Ricardo Rodríguez, con Pau López en la portería. Seguirán así las rotaciones de Pellegrini, que tan buen resultado le dieron el pasado jueves, fruto de ese compromiso alto que mantienen los futbolistas heliopolitanos.

EL SELLO DE MANOLO GONZÁLEZ

El Betis, que ha cosechado tres empates en los partidos de Liga lejos de La Cartuja (1-1 ante el Elche, 1-1 en Vigo frente al Celta y 2-2 frente al Levante), tendrá delante a un Espanyol que quiere seguir con la imbatilidad en su estadio, pues ha cosechado en lo que va de Liga tres victorias (2-1 al Atlético, 1-0 a Osasuna, 3-2 al Mallorca) y un empate (2-2 frente al Valencia).

Posibles alineaciones. / Departamento de Infografía

Un Espanyol que dota de mucho ritmo a los partidos y en el que Manolo González ha implantado su idea dentro de un 4-2-3-1 en el que destacan jugadores como Dolan –extremo diestro inglés llegado este verano desde el Blackburn Rovers–, Pere Milla, Puado y Roberto Fernández, entre otros. Además, el conjunto espanyolista sí tiene esta campaña más profundidad de plantilla que la pasada, con fichajes como los de los centrocampistas Terrats y Charles Pickel, o el veterano y goleador Kike García. Además, para esta cita, el técnico perico podrá contar con Leandro Cabrera y Urko González.

Así se presenta este exigente compromiso para un Betis que, paso a paso, quiere seguir alimentando ese objetivo de la Champions que tiene en el horizonte.