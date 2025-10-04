Amrabat, baja de última hora en el Betis: qué tiene y cuánto tiempo será ausencia

En la primera hora de la tarde de este sábado, unos minutos antes de que Manuel Pellegrini atendiese a los medios de comunicación en la previa del choque ante el RCD Espanyol, el Betis ha emitido un comunicado de última hora en el que ha revelado la lesión de Sofyan Amrabat que provocará que, como mínimo, se pierda el partido ante el combinado catalán. El propio combinado de La Palmera ha emitido un comunicado médico en el que ha detallado brevemente lo que ha ocurrido con el futbolista internacional con Marruecos.

"El centrocampista Sofyan Amrabat sufre una lesión miofascial postcontusiva en el recto femoral derecho como consecuencia de un golpe que sufrió el jueves en el encuentro frente al Ludogorets Razgrad. Su incorporación al grupo dependerá de su evolución", establece el parte médico. De igual forma, desde el combinado verdiblanco establecen que es una lesión menor y que lo normal es que después del parón de selecciones que comienza este lunes pudiese estar a disposición del entrenador chileno.

Qué tiene y cuánto tiempo estará de baja

El diagnóstico final y el tiempo de baja de Amrabat dependerá, como en la mayoría de los casos, de cómo vaya respondiendo el futbolista a la recuperación. Si la lesión es leve, como así han informado desde el combinado bético, lo normal es que esté entre dos y tres semanas de baja.

De igual forma, el futbolista está citado con Marruecos para los partidos de esta fecha FIFA y viajará, ya que debe ser evaluado por la propia federación marroquí, que serán los que evalúen si el futbolista se queda allí con ellos o se vuelve a Sevilla para recuperarse. Sin duda, si no llega al choque ante el Villarreal de después del parón, será una ausencia importantísima para el combinado heliopolitano aunque estará bien cubierta con futbolistas como Altimira o Marc Roca.