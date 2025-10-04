Las bajas del Betis para visitar al Espanyol

El Real Betis Balompié ha realizado en la mañana de este sábado la última sesión de entrenamiento de una semana muy cargada, con doble viaje a domicilio y con dos partidos exigentes. Los futbolistas de la expedición bética llegaron en la tarde de este pasado viernes a Sevilla y tras montarse en el avión, se fueron directos a la ciudad deportiva Luis del Sol para entrenar de cara al choque liguero de este domingo. Han pasado unas horas en las que han visto a sus familiares, han descansado un poco, han entrenado en la mañana de hoy y en breve pondrán rumbo (a eso de las 18:15 horas) a Barcelona. Un desgaste enorme que por mucho que sea deseado cada temporada porque eso significa que participa en competición continental, no deja de ser duro para los jugadores.

Ha sido una sesión en la que no han entrenado aquellos futbolistas que causarán baja por motivos médicos. Uno de ellos es Isco Alarcón, quien poco a poco va recuperándose de su lesión, tratándose ya sin férula y aumentando la carga en el apoyo de su pie izquierdo de forma progresiva. Finalmente, aunque algunas informaciones indicaron que podría haber algún recorte en tiempos, lo normal es que vuelva a mediados de noviembre, con el derbi del día 30 entre ceja y ceja.

Isco reaparece sin muletas en el entrenamiento del Betis

Cuatro bajas por motivos médicos

Junto al de Arroyo de la Miel hay tres futbolistas que deberían reaparecer en los entrenamientos con el grupo la próxima semana y así mismo hacerlo en las convocatorias a la vuelta del parón de selecciones. Diego Llorente y Marc Bartra ultiman sus recuperaciones musculares que sufrieron hace ya algunas semanas y poco a poco se irán integrando con la plantilla al completo. Son dos refuerzos muy necesarios para un Pellegrini que está sabiendo sobrevivir con dos futbolistas de perfil zurdo en la zaga.

El cuarto en discordia que sigue sin entrenar con el grupo es Nelson Deossa. El colombiano no trabaja nuevamente con el Betis a nivel grupal y sigue recuperándose de sus problemas de tobillo.

Nelson Deossa entrenando junto al resto de sus compañeros / RBB

Los canteranos que han trabajado

Sabiendo que el Betis Deportivo jugaba a las 14:00 horas de este sábado ante el Algeciras en la ciudad deportiva Luis del Sol, era llamativo observar a quiénes llamaba Manuel Pellegrini para completar el entrenamiento. Pablo García sigue con la Selección Sub-20 en el Mundial que se está celebrando en Chile, Ángel Ortiz, que ha sido citado por la Sub-21 para la fecha FIFA, sí que ha entrenado con el equipo como es habitual, ya que es futbolista de pleno derecho de la primera plantilla.

Al margen de ellos, simplemente ha subido Cayetano Cordón, extremo diestro gaditano del año 2007 que ha tenido hoy el premio de entrenar con la primera plantilla verdiblanca.