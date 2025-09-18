Vuelve Bartra: la gran novedad en la convocatoria del Betis para el duelo ante la Real Sociedad

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una lista de 23 convocados para el encuentro de este viernes ante la Real Sociedad en el que la vuelta de Marc Bartra es la principal novedad.

Bartra, ausente ante el Levante por unas molestias, tuvo entre semana una pequeña lumbalgia, de la que finalmente se ha recuperado. De esta forma, el catalán vuelve a estar apto para Manuel Pellegrini, que pierde a Deossa, con molestias en el tobillo. También siguen en la enfermería isco y Ricardo Rodríguez, de ahí que el chileno siga contando con Darling Bladi.

Ruibal, pese a estar recuperado, seguirá acumulando cargas de trabajo antes de entrar en una convocatoria. La lista al completo es la siguiente: Álvaro Valles, Bellerín, Llorente, Natan, Bartra, Altimira, Antony, Fornals, Chimy Ávila, Abde, Bakambu, Adrián, Amrabat, Valentín Gómez, Riquelme, Cucho Hernández, Lo Celso, Marc Roca, Junior, Pau López, Bladi, Pablo García y Ángel Ortiz.