Pellegrini y su renovación: "Eso siempre viene de la parte de la directiva"

El entrenador del Betis, en la rueda de prensa previa al partido ante la Real Sociedad, ha sido cuestionado por el estado de su renovación, una tema de actualidad en Heliópolis.

El técnico chileno ha indicado lo siguiente. "Es un tema que prefiero no tocarlo. Lo más importante es la parte futbolística. La renovación viene siempre de la parte de la directiva. Los tiempos que se manejan no los podría decir yo porque no los conozco. Los tiempos van dependiendo de muchos factores". "Me extrañó que pareciera una despedida. Yo estoy muy feliz. Ojalá pudiésemos seguir con el trabajo en la medida de seguir logrando objetivos", agregó el Ingeniero sobre su futuro.

Pellegrini ha tratado también los siguientes temas:

Partido ante la Real Sociedad

"Partido muy difícil ante un rival siempre directo para posiciones europeas. No está pasando por un buen momento, con cambios importantes, pero la dificultad siempre es la misma. La Real, por el plantel que tiene va a seguir siendo un rival directo en la pelea por Europa. No creo que sea un rival para despreciarlo".

Rotaciones

"Vamos a jugar de aquí a febrero a mitad de semana. Un jugador puede jugar sin problemas cinco o seis partido seguidos. Esas rotaciones están condicionadas por lesiones, partidos... Vamos viendo partido tras partido cuál es el mejor once inicial. Y los cambios también son trascendentales. Se analizarán una serie de factores para ver cuál es el mejor once para comenzar.

Encajar pocos goles: 6 goles ya encajados

"No estoy inquieto por la forma de defender del equipo. Nos han hecho seis goles, es mucho. Pero no creo que nuestro portero esté atajando mucho. Nos llegan poco. Los goles han venido por jugadas puntuales".

¿Más presión ante la Real por tener pocos puntos?

"No, estamos hablando de dos puntos más. Con dos putos más estaríamos en porcentajes de Europa. Si tuviéramos 15 puntos, la mentalidad sería la misma. No creo que sea preocupante".

Champions: ilusión, no obligación

"Sé lo que piensa la parte directiva. Esa ilusión la hemos tenido todos los años. Al final de la temporada la realidad refleja dónde estamos. Tenemos la ilusión y hay que mostrarla en cada partido, es lo que hemos hecho estas cinco temporadas. Ojalá demos un pasó más, pero vamos a ir buscando cada partido".

Europa League

"En cuanto a Europa es una competición que los jueves afecta al domingo, sobre todo cuando hay viajes. Buscaremos la siguiente ronda, si es entre los ocho primeros, fenomenal, pero si es entre los 24 no hay problema. No vamos a dejar de lado la Liga y estar pensando en Europa".

Momento para la tranquilidad

"Creo que el equipo en estas cinco temporadas ha pasado por momentos peores y mejores. Estamos recién comenzando una competición. Uno quiere seguir con una idea futbolística que se mantiene a través del juego y los rendimientos individuales. Sabemos que durante la temporada habrá momentos también como éste. Seguimos con la misma ilusión de lograr los objetivos de dar un paso más".

Pablo, al Mundial sub 20

"Lo hemos felicitado. Es consecuencia del trabajo que viene haciendo. Entrena todos los días con nosotros. Siempre es un honor para un jugador defender la camiseta de su país. Ojalá haga una competición buena y marque las diferencias, y España tenga una buena actuación".

Llorente

"Semana tras semana iba buscando ese ritmo e intensidad. Mañana Diego está en la lista, seguramente algunos minutos tendrá, al menos 45. Veremos cuál es la mejor manera de dar el siguiente paso de una lesión recuperada porque no tiene molestias".

La falta de concentración

"La gestiono sabiendo que el fútbol es el deporte más popular del mundo. El Atleti perdía 2-0 en seis minutos y empató. No sé desarmó el equipo. Son cosas puntuales. Ojalá mejoremos en todo los aspectos: los rendimientos individuales deben estar a un nivel alto y es la mejor manera de conseguir objetivos".