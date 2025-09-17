Bakambu ve el despegue del Betis: "En poco tiempo vamos a ver nuestro mejor nivel"

El delantero del Betis Cédric Bakambu ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, en la que ha tratado, entre muchas cuestiones, temas interesantes sobre la presente temporada de los verdiblancos.

Ilusiones renovadas

"Sí, nueva temporada para mí, para el equipo, para el club también. Yo tengo ganas de ver lo que vamos a hacer esta temporada. Creo que podemos hacer mejores cosas que el año pasado y lo vamos a demostrar en el campo".

Partido ante el Levante

"Hicimos también un buen partido, hubo una buena reacción del equipo, porque perder 2-0 no es fácil, sobre todo en un partido de Liga fuera de casa. Yo creo que, si seguimos con esta mentalidad durante la temporada, vamos a hacer cosas grandes".

El Betis que espera Bakambu durante la temporada

"Ahora tenemos más jugadores ofensivos con la llegada de Anthony, la vuelta de Abde, también está Rodrigo y el Cucho también, claro. Tenemos buenos jugadores ofensivos y ahora hay que meter muchos goles, más goles para poder ganar los partidos".

Profundidad de la plantilla

"Necesitamos tiempo para automatizar a los jugadores nuevos. Creo que en poco tiempo vamos a ver el mejor nivel del Betis, porque la verdad que yo veo en los entrenamientos a los jugadores concentrados y con ganas".

Intensidad y competitividad en la plantilla

"Sí, es muy importante. Sobre todo, porque vamos a tener partidos importantes en la Liga. Tenemos que sumar puntos y tenemos, también, que empezar bien la UEFA. Ahora tenemos casi dos equipos de un nivel similar y hay que seguir así".

Centrado en el Betis

"Yo aquí estoy bien, estoy feliz, la gente me llama aquí El Príncipe de Montequinto y la verdad que el año pasado fue una temporada muy buena para el equipo, para todos, para mí también, y yo quiero seguir seguir así. También había una opción en mi contrato donde el Betis podría dejarme libre, pero decidieron seguir conmigo. Yo estoy aquí en el club, vamos a ver esta temporada. Si el club decide seguir conmigo, yo seguiré, pero si el club decide otra cosa, tranquilo. El club no va a tener problema con conmigo".

Mudanza a La Cartuja

"Para mí es una locura, porque siempre es bueno para un jugador jugar en campos llenos y La Cartuja es un estadio muy muy grande. Pero desde mi punto de vista, yo prefiero el Benito Villamarín".

De la Conference a la Europa League

"La Europa League es una competición de nivel más alto que la Conference, pero yo creo que tenemos plantel y equipo para poder competir en esta competición".