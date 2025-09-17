Dani Pérez se rompe y dice adiós al Mundial sub 20: la lesión que frena la ilusión del canterano del Betis

Malas noticias para la cantera del Betis, pues Dani Pérez sufre una lesión muscular que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego y, lo que es aún más doloroso, le impedirá asistir al Mundial sub 20 de Chile, una cita para la que tenía serias opciones de ser convocado por la selección española.

Un duro golpe en el derbi de filiales

El pasado fin de semana, durante el derbi de filiales, el canterano bético se vio obligado a retirarse del campo, encendiendo todas las alarmas. Ahora, tras someterse a diversas pruebas médicas, el club verdiblanco ha emitido un parte médico oficial. Según los servicios médicos, Dani Pérez presenta una lesión miotendinosa de grado moderado en el bíceps femoral derecho.

Aunque el Betis no ha facilitado un plazo de baja exacto, el tiempo de recuperación para este tipo de lesión es de aproximadamente un mes, un periodo que frena en seco el excelente momento de forma que vivía el futbolista.

El sueño mundialista que tendrá que esperar

La baja es un mazazo doble para Dani Pérez. Además de su regreso a los terrenos de juego, el joven futbolista pierde la oportunidad de representar a España en el Mundial de su categoría. En un emotivo mensaje en sus redes sociales, el jugador expresó su tristeza, pero también su gran madurez y mentalidad positiva.

"Este es un momento difícil de asimilar, especialmente a las puertas de un Mundial", escribió el canterano, que no dudó en desearle el mayor de los éxitos a sus compañeros de la Selección Española. Su mensaje se centró en la importancia de disfrutar el camino, y no solo el destino, una lección que ahora deberá aplicar en su propia recuperación. Mientras tanto, su compañero Pablo García sí que apunta a formar parte de la expedición mundialista.