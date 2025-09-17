Cuatro ausencias en el Betis este miércoles con dos serias dudas para la Real Sociedad

En la mañana de este miércoles 17 de septiembre ha tenido lugar la tercera sesión de entrenamiento del Real Betis Balompié en la semana en la que vuelve la competición al Estadio de La Cartuja con el choque ante la Real Sociedad. Y precisamente para este son serias dudas dos futbolistas que vienen teniendo situaciones dispares en las últimas semanas: Marc Bartra y Nelson Deossa. En el caso del centrocampista colombiano lleva sin entrenar desde el partido ante el Levante del pasado domingo, del cual se retiró con una serie de molestias que aún no han trascendido con mayor exactitud. Lo normal es que, tras tres sesiones sin participar, no vaya convocado al choque de esta jornada, aunque hay que esperar a la última sesión de este jueves y a la rueda de prensa de Pellegrini para una confirmación más detallada.

Por otro lado el caso de Marc Bartra es aún más llamativo. No fue convocado al Ciutat de Valencia porque no trabajó sobre el césped con el grupo en toda la semana pasada. Este lunes trabajó de forma normal con el grupo en el entrenamiento a puerta cerrada y en la sesión del martes hizo la segunda mitad del trabajo. Este miércoles, no ha estado por otros motivos: una lumbalgia sufrida precisamente en el entrenamiento del martes. Con el catalán si que habrá que esperar a ver si trabaja este próximo jueves o no con el resto de sus compañeros para determinar si podrá jugar el viernes.

Bartra dialoga con el árbitro después de su autogol para reclamar fuera de juego previo. / Antonio Pizarro

Cuatro ausencias en total

Por tanto, a estas dos bajas en el entrenamiento se unen Ricardo Rodríguez, que sigue recuperándose de su lesión muscular sufrida en el parón de selecciones, e Isco Alarcón, que se ha dejado ver en el campo 1 de la ciudad deportiva Luis del Sol en muletas. Una buena noticia es la continuidad de Aitor Ruibal, cuyos problemas musculares ya han sido superados y todo apunta a que podría entrar en la convocatoria contra el conjunto vasco.

En el apartado de los canteranos han trabajado sólo tres futbolistas al margen de los ya habituales, como son Pablo García y Ángel Ortiz. Uno de ellos ha sido Félix Garreta, que sigue siendo la opción número 1 de Manuel Pellegrini desde el filial cuando hay ausencias en la zaga del primer equipo. El otro nombre propio en este sentido ha sido Mawuli Mensah, un todocampista que sube para sustituir a Nelson Deossa en los ejercicios preparatorios de cara al fin de semana. El último, Darling Bladi, que está siendo el elegido para suplir en los entrenos y las convocatorias a Ricardo Rodríguez.