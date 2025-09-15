Deossa, un perfil muy distinto a Lo Celso que necesita acoplarse

Antony, Deossa, Valentín Gomez al equipo inicial, luego Amrabat para debutar desde el banquillo... Manuel Pellegrini siempre ha sido un entrenador muy decidido para dar entrada a los que acaban de llegar y lo volvió a demostrar en el Ciutat de València, donde al Betis le volvió a faltar pólvora en los últimos metros para plasmar su enorme superioridad ante un Levante que defendió como pudo ese tesoro de dos goles que se trabajó en los primeros diez minutos.

Deossa | Un perfil distinto que tendrá que esperar

Manuel Pellegrini sacrificó a Lo Celso por el colombiano en el enganche para explotar su despliegue físico y su llegada, pero el partido se puso a contraestilo para el medio, sin apenas espacios para soltarse. Aun así, lo intentó en varios disparos. En el descanso, el técnico se lo pensó mejor.

Valentín Gómez | Al menos tuvo carácter para rehacerse

Si la puesta en escena del Betis fue espantosa fue en parte por la responsabilidad del central argentino, pero poco a poco le fue cogiendo el pulso al partido y en la segunda parte, con mucho espacio atrás, se manejó bien. Tuvo presencia en el remate a balón parado.

Junior | Ya va apareciendo más en ataque y es clave

El Betis ha echado mucho de menos que alguien aportara profundidad en el costado izquierdo de su ataque y el lateral demostró en Valencia que progresa adecuadamente. Se desdobló con sentido y peligro, pero echó en falta referencias rematadoras en el área granota.

Antony | Amagó más que dio, pero su influjo es mayúsculo

Cuando el brasileño recibió la primera pelota para soltar amarras, el Betis ya perdía 2-0. Aun así, afloró ese magnetismo especial que tiene para aglutinar los ataques y buscar asociaciones o tirar a puerta. Esta vez amagó más que dio, pero con él, el Betis intimida mucho más.

Amrabat | Soltó la pelota hacia donde pedían las jugadas

El internacional marroquí saltó en la segunda parte y se acopló al momento al engranaje verdiblanco, evidenciando que tiene mucha mili hecha y que conoce perfectamente el oficio de medio. Esta vez le tocó distribuir hacia las zonas de peligro prometedor y lo hizo con soltura. Ya llegarán partidos de fajarse.