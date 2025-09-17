Real Betis - Real Sociedad: Horario y dónde ver por TV la quinta jornada de LaLiga

El Real Betis Balompié afrontará esta semana su sexta jornada de LaLiga EA Sports (para el resto de equipos, la quinta hasta la próxima semana, donde recuperarán aquellos que no juegan Europa). Será ante un rival siempre duro, y además, que peleará a final de temporada por los mismos objetivos que los heliopolitanos. La Real Sociedad, que no ha comenzado el curso de la mejor forma posible, aunque tampoco se queda muy lejos de los resultados del combinado verdiblanco. Los resultados del conjunto local en La Palmera no son demasiado malos. De los últimos cinco choques que se han disputado con esta condición de local y visitante, sólo uno lo consiguieron ganar los blanquiazules.

Será un partido en el que el entrenador chileno podrá recuperar, con bastante probabilidad, a al menos un futbolista: Marc Bartra. Después de estar toda la pasada semana trabajando en el gimnasio y gestionando cargas, no se ha perdido ningún entrenamiento de la presente y apunta a estar en la lista del jueves en la tarde. Además, Aitor Ruibal también volvió con el grupo este martes y, si todo va bien acumulando tres o cuatro sesiones, también podría regresar después de su lesión muscular, aunque en este caso se podría seguir una hoja de ruta algo más conservadora por parte de los béticos.

Las fotos del Levante-Betis / AFP7 / Europa Press

Horario del Betis - Real Sociedad: cuándo se juega el quinto partido de LaLiga

El encuentro que se disputará entre verdiblancos y txuri-urdines será este viernes 19 de septiembre de 2025, a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja en Sevilla. Será el duelo correspondiente a la jornada número cinco del campeonato y el Betis está en la obligación de dar un paso al frente en el tercer partido del curso ante sus aficionados y rascar tres puntos que demuestren que poco a poco los fichajes están cogiendo los conceptos del equipo y el entrenador esta sabiendo colocar de la mejor forma posible todas las piezas con las que cuenta.

Todo, en una semana en la que viene habiendo bastante ruido tanto en torno a la figura de Manuel Pellegrini y ese proceso de renovación abierto y algunos aspectos relacionados con el juego del equipo que dejan algunas dudas.

Manuel Pellegrini, en el Ciutat de Levante. / Europa Press / AFP7

Dónde ver en directo el Betis - Real Sociedad por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados. En el caso del conjunto local, quieren usar el factor campo para redimirse del último empate a domicilio. Mientras, los vascos necesitan comenzar a sumar de tres en tres en un curso que también ha comenzado de forma irregular. El Betis - Real Sociedad se podrá seguir por televisión a través de DAZN. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.