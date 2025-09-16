Gran noticia en el Betis en el entrenamiento: dos lesionados vuelven

En la mañana de este martes ha tenido lugar en la ciudad deportiva Luis del Sol el segundo entrenamiento de la semana del Real Betis Balompié. Después del empate ante el Levante el pasado domingo, el equipo de Pellegrini trabajó a puerta cerrada este lunes y vuelve a hacerlo hoy para preparar de la mejor forma posible el enfrentamiento del próximo viernes, ante un rival directo y con la necesidad imperiosa de volver a sumar de tres. La Real Sociedad tampoco ha comenzado de la mejor forma el campeonato y llegará a La Cartuja con la ambición de querer dar un golpe sobre la mesa. Todo, en una mañana en la que unos metros más allá se ha vivido un hito histórico: la retirada de la cubierta de la grada de Preferencia.

Dentro de la sesión, todas las miradas estaban puestas en un futbolista: Marc Bartra. El catalán se perdió el choque ante el Levante por unas molestias que le tuvieron toda la semana trabajando en el gimnasio y gestionando cargas con el objetivo de no lesionarse verdaderamente y perderse más partidos. En el entrenamiento del lunes entrenó con el equipo y, aunque no haya estado en la primera fase de la sesión, va a hacer la segunda parte del entrenamiento.

Además, Aitor Ruibal ha vuelto a realizar el entrenamiento completo con el grupo después de varias semanas de lesión en el bíceps femoral. El que no ha trabajado es Nelson Deossa, que ha recibido pruebas médicas en las últimas horas después de salir con molestias tras el choque ante el Levante.

Pocos canteranos y trabajo de gimnasio

Los futbolistas del filial que han trabajado a las órdenes de Manuel Pellegrini este martes han sido: Darling Bladi, Félix Garreta y los ya habituales Ángel Ortiz y Pablo García.